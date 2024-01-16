لبنان: الولايات المتحدة تبدي استعدادها لخفض التصعيد بالجنوب

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 15 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت جهوزيتها للتوسط في خفض التصعيد بالجنوب.

وقال إننا تلقينا بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الأميركية للتوسط في خفض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

وأكد بو حبيب عقب لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون اليوم الاثنين "أن لبنان تتحاور مع الجانب الأميركي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب".

--(بترا)

ب أ/ب ع/ ع ط

15/01/2024 22:05:41