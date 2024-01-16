لبنان: الولايات المتحدة تبدي استعدادها لخفض التصعيد بالجنوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت جهوزيتها للتوسط في خفض التصعيد بالجنوب.
وقال إننا تلقينا بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الأميركية للتوسط في خفض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب اللبناني.
وأكد بو حبيب عقب لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون اليوم الاثنين "أن لبنان تتحاور مع الجانب الأميركي بانفتاح وروح إيجابية للوصول إلى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب".
--(بترا)
ب أ/ب ع/ ع ط
15/01/2024 22:05:41
MENAFN16012024000117011021ID1107725554
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