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محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالواقع التعليمي بالمحافظة

1/16/2024 3:37:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 15 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات –أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة خدمة للطلبة.
وأشار خلال زيارته اليوم لمديرية تربية جرش بمناسبة فوزهم بمبادرة حقق وحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة بمجال عدد المستفيدين من المبادرة الى أهمية المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية.
واستمع المحافظ الفاعور، إلى إيجاز من مدير تربية جرش الدكتور إبراهيم محاسنة عن إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية وواقع التعليم المهني، مؤكدا ضرورة إبراز الانجازات الوطنية داخل المدارس من خلال الاحتفالات والأنشطة المدرسية.
وثمن المحافظ الدور الكبير والمهام التي تقدمها المديرية للمجتمع المحلي وللزملاء المعلمين و أبنائنا الطلبة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
15/01/2024 21:59:45

MENAFN16012024000117011021ID1107725553

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