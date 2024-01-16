محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالواقع التعليمي بالمحافظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 15 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات –أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أهمية النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة خدمة للطلبة.
وأشار خلال زيارته اليوم لمديرية تربية جرش بمناسبة فوزهم بمبادرة حقق وحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة بمجال عدد المستفيدين من المبادرة الى أهمية المتابعة والاهتمام والوقوف إلى جانب المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم الدعم والإسناد وكل ما يلزم للمديرية.
واستمع المحافظ الفاعور، إلى إيجاز من مدير تربية جرش الدكتور إبراهيم محاسنة عن إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية وواقع التعليم المهني، مؤكدا ضرورة إبراز الانجازات الوطنية داخل المدارس من خلال الاحتفالات والأنشطة المدرسية.
وثمن المحافظ الدور الكبير والمهام التي تقدمها المديرية للمجتمع المحلي وللزملاء المعلمين و أبنائنا الطلبة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ ع ط
15/01/2024 21:59:45
MENAFN16012024000117011021ID1107725553
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