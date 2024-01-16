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المرصد الأورومتوسطي: تدمير الاحتلال لمصادر المياه بغزة يشكل إبادة جماعية

1/16/2024 3:37:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكمًا بالإعدام الفعلي، ويشكل جريمة حرب.
وقال المرصد، إن هذا العمل يعد، شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين أول من العام الماضي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وحذّر من أن نقص مياه الشرب في القطاع بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
15/01/2024 21:58:35

MENAFN16012024000117011021ID1107725552

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