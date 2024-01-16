الاحتلال يسحب فرقة من أصل 4 فرق عسكرية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة، وبقي في القطاع 3 فرق من الجيش؛ هي: 99 و162 و98.

وفي حين ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و 188 وسلاح هندسة.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع / ع ط

15/01/2024 21:57:07