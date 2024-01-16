الاحتلال يسحب فرقة من أصل 4 فرق عسكرية في غزة

الاحتلال يسحب فرقة من أصل 4 فرق عسكرية في غزة
التاريخ
1/16/2024 3:37:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة، وبقي في القطاع 3 فرق من الجيش؛ هي: 99 و162 و98.
وفي حين ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و 188 وسلاح هندسة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
15/01/2024 21:57:07
MENAFN16012024000117011021ID1107725551
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