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الاحتلال يسحب فرقة من أصل 4 فرق عسكرية في غزة

1/16/2024 3:37:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة، وبقي في القطاع 3 فرق من الجيش؛ هي: 99 و162 و98.
وفي حين ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و 188 وسلاح هندسة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
15/01/2024 21:57:07

MENAFN16012024000117011021ID1107725551

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