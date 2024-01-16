القسام تكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا، مساء اليوم الإثنين، كشفت فيه عن مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة.

وتضمن التسجيل كلمة أسيرة من الثلاثة، واسمها نوا أرغماني، حيث قالت إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها، وكانت هي الناجية الوحيدة.

وفي نهاية التسجيل، عرضت القسام صورا لجثماني الأسيرين القتيلين يوسي شرعابي وتايس فريسكي.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع / ع ط

15/01/2024 21:55:52