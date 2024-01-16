القسام تكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

القسام تكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين
التاريخ
1/16/2024 3:36:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا، مساء اليوم الإثنين، كشفت فيه عن مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة.
وتضمن التسجيل كلمة أسيرة من الثلاثة، واسمها نوا أرغماني، حيث قالت إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها، وكانت هي الناجية الوحيدة.
وفي نهاية التسجيل، عرضت القسام صورا لجثماني الأسيرين القتيلين يوسي شرعابي وتايس فريسكي.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
15/01/2024 21:55:52
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