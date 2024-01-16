غوتيريش يطلع الصحافة على تحديات الأمم المتحدة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 كانون الثاني (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، إن مستويات الدمار وقتل المدنيين في غزة بمعدل لم يسبق له مثيل خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام، والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

وقال غوتيريش للصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الاسرائيلي على غزة، إن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشددا على "أن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات، لا مكان ولا أحد آمن"، حيث يتم "دفع الأشخاص المصابين بصدمات نفسية إلى مناطق محدودة بشكل متزايد في الجنوب والتي أصبحت مزدحمة بشكل لا يطاق وخطير".

وأضاف أنه في "حين تم اتخاذ بعض الخطوات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الإغاثة المنقذة للحياة لا تصل إلى الأشخاص الذين تحملوا أشهراً من الاعتداءات المتواصلة على أي مستوى قريب من الحجم المطلوب".

وأشار إلى أن "شبح المجاعة الطويل يطارد سكان غزة"، إلى جانب المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى" معربا عن شعوره "بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها".

وطلب غوتيريش من جميع الدول وأطراف النزاع تعاونها الكامل، مع سيغريد كاغ، التي بدأت عملها كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة" مشيرا الى أنها ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية لتنفيذ الولاية المنصوص عليها في القرار رقم 2720.

وقال إن أي عملية مساعدات فعالة في غزة "تتطلب بعض الأساسيات" ومنها: الأمن وبيئة يمكن للموظفين العمل فيها بأمان، والخدمات اللوجستية اللازمة واستئناف النشاط التجاري.

وأضاف إن العقبات التي تعترض المساعدات واضحة، ولم يتم تحديدها من قِبَل الأمم المتحدة فحسب، بل ومن قِبَل مسؤولين من مختلف أنحاء العالم ممن عاينوا الوضع بأنفسهم".

وأكد عجز الأمم المتحدة وشركائها تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل.

وتابع: إن هذا يعرض حياة أولئك الذين يتلقون المساعدات، و من يقدمونها للخطر، مشيرا الى أن الوضع الصعب في غزة اضطر الغالبية العظمى من موظفي الأمم المتحدة من الفلسطينيين في غزة إلى الفرار من منازلهم.

وأشار غوتيريش الى أنه ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، وهي أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا، مضيفا" هذا رقم يفطر القلب ويبعث على الحزن".

وتابع غوتيريش إنه و"مع ذلك، فإن عمال الإغاثة، تحت ضغط هائل وضمانات السلامة، يبذلون داخل الوقت جهدهم لتقديم المساعدة لغزة، ونحن نواصل من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ولكن هناك عوائق تعترض كوادرنا.

وقال إن "عملية المساعدات تواجه عقبات كبيرة على حدود غزة" حيث يتم رفض المواد الحيوية، بما في ذلك المعدات الطبية المنقذة للحياة وقطع الغيار التي تعتبر ضرورية لإصلاح مرافق المياه والبنية التحتية، دون تفسير يذكر أو بدون تفسير.

وأضاف إن ذلك "أدى إلى تعطيل تدفق الإمدادات الحيوية واستئناف الخدمات الأساسية".

وشدد غوتيريش على انه "عندما يتم رفض عنصر واحد، تبدأ عملية الموافقة التي تستغرق وقتًا طويلاً مرة أخرى من الصفر للشحنة بأكملها".

وقال هناك عقبة أخرى تعترض المساعدات هي أن "عملية المساعدات تواجه عوائق كبيرة أمام توزيعها داخل غزة" ويشمل ذلك المنع المتكرر من الوصول إلى الشمال، حيث يقيم مئات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف انه ومنذ بداية العام، تمكنت 7 فقط من 29 مهمة لتوصيل المساعدات إلى الشمال من المضي قدماً معلنا انه "لا يمكن استخدام مساحات كبيرة من الطرق المتفق عليها بسبب القتال العنيف والحطام، كما تهدد الذخائر غير المنفجرة القوافل".

وافاد انه "لا يتم احترام أنظمة الإخطار الإنسانية لتحقيق أقصى قدر من السلامة لعمليات الإغاثة".

وبالإضافة إلى ذلك، أشار غوتتيريش الى أن الانقطاع المتكرر للاتصالات يعني أن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون البحث عن الطرق الأكثر أماناً، أو تنسيق توزيع المساعدات، أو تتبع تحركات النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وقال غوتيريش اننا نسعى إلى تكثيف الاستجابة، ولكننا بحاجة إلى توفير الشروط الأساسية، مشددا على أنه ينبغي على الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي، واحترام المدنيين وحمايتهم، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما يجب أن تكون هناك زيادة فورية وهائلة في العرض التجاري للسلع الأساسية.

وقال "لا تستطيع الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمفردهم توفير الضروريات الأساسية التي ينبغي أن تكون متاحة أيضاً في الأسواق لجميع السكان".

وبشأن الضفة الغربية المحتلة، قال، إن درجة التوترات في الضفة الغربية المحتلة عالية جدا مع تصاعد أعمال العنف مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية الأليمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية".

وحذر غوتيريش من أن التوترات بلغت عنان السماء في البحر الأحمر وخارجه، قد يكون من المستحيل احتوائها قريباً، مضيفا أن "لدي مخاوف جدية بشأن التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق".

كما حذر من أن هذا يهدد بإثارة تصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان ويؤثر بشكل عميق على الاستقرار الإقليمي" مشيرا الى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بسبب القتال، ولا تزال إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى لبنان مقيدة، معربا عن قلقه الشديد إزاء الحقائق التي تكتشف تباعا هناك.

وقال إنه "من واجبي أن أنقل هذه الرسالة البسيطة والمباشرة إلى جميع الأطراف: توقفوا عن اللعب بالنار عبر الخط الأزرق، ووقف التصعيد، ووقف الأعمال العدائية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701."

وقال غوتيرش للصحافة، لقد أوضحت المخاوف بشأن مجموعة واسعة من القضايا: المستوى غير المسبوق من الضحايا المدنيين والظروف الإنسانية الكارثية في غزة والتوترات التي تمتد إلى المنطقة.

وشدد على أن هناك حلا واحدا للمساعدة في معالجة كل هذه القضايا، وهو الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، ولضمان وصول المساعدات الكافية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، مضيفا انه و"لإخماد لهيب حرب أوسع نطاقاً، لأنه كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر التصعيد وسوء التقدير.

وقال لا نستطيع أن نرى في لبنان ما نراه في غزة، ولا يمكن أن نسمح باستمرار ما يحدث في غزة".

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

15/01/2024 21:53:25