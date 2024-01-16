روسيا تفرض أحكاما بالسجن على 200 أسير أوكراني

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 كانون الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، عن فرض أحكام طويلة بالسجن على أكثر من 200 جندي أوكراني تحتجزهم كأسرى حرب، ومضى على اعتقالهم أكثر من عام.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين خلال مؤتمر صحفي : إن "أكثر من 200 جندي أوكراني حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة قتلهم مدنيين وإساءة معاملة أسرى الحرب",

وأضاف إن روسيا تعتزم مواصلة محاكمة جنود من جيش كييف، بينهم مسؤولون كبار".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

15/01/2024 21:45:24