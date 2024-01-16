روسيا تفرض أحكاما بالسجن على 200 أسير أوكراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 كانون الثاني (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، عن فرض أحكام طويلة بالسجن على أكثر من 200 جندي أوكراني تحتجزهم كأسرى حرب، ومضى على اعتقالهم أكثر من عام.
وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين خلال مؤتمر صحفي : إن "أكثر من 200 جندي أوكراني حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة قتلهم مدنيين وإساءة معاملة أسرى الحرب",
وأضاف إن روسيا تعتزم مواصلة محاكمة جنود من جيش كييف، بينهم مسؤولون كبار".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
15/01/2024 21:45:24
MENAFN16012024000117011021ID1107725548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.