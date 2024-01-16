العتيبي رئيساً للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 15 كانون الثاني (بترا)- اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في جامعة الدول العربية، الدكتور لاحق بن غنام الروقي العتيبي رئيساً للاتحاد.

وجاء اختيار العتيبي بحسب بيان للجامعة اليوم الإثنين، بالاجماع خلال اجتماع لأعضاء الاتحاد الذي يضم 18 دولة عربية، ويعد الوحيد المعني بالتنمية العقارية والمسجل رسمياً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور العتيبي، أن الاتحاد بمجالسه ولجانه المتخصصة، سيعمل على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص المعنية بالإنشاء والتعمير والتنمية العقارية في الدول العربية.

وقال إن الاتحاد بصدد الإعلان عن مجموعة مهمة من المبادرات في إطار جهوده لتعزيز العمل العربي المشترك.

--(بترا)





ب ع/ع ط





15/01/2024 21:24:51