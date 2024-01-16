رئيس هيئة الأركان يستقبل مساعد رئيس هيئة الأركان اليابانية

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبة بالقيادة العامة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية الفريق ناجمو والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين. --(بترا) ل م/ب ع/ ع ط 15/01/2024 21:23:45

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