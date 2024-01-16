رئيس هيئة الأركان يستقبل مساعد رئيس هيئة الأركان اليابانية

رئيس هيئة الأركان يستقبل مساعد رئيس هيئة الأركان اليابانية
التاريخ
1/16/2024 3:36:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبة بالقيادة العامة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة اليابانية الفريق ناجمو والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ب ع/ ع ط
15/01/2024 21:23:45
MENAFN16012024000117011021ID1107725546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.