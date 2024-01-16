تشييع شهيدتين فلسطينيتين توفيتا بمستشفى تركي بعد إصابتهما في غزة

تشييع شهيدتين فلسطينيتين توفيتا بمستشفى تركي بعد إصابتهما في غزة
التاريخ
1/16/2024 3:36:36 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تشييع جثماني فلسطينيتين توفيتا في المستشفى بعد أن أجليتا من غزة إلى أنقرة للعلاج.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أقيمت صلاة الجنازة على روح "فضيلة ضاهر" التي كانت تعاني من مرض السرطان ودينا عكاشة التي أصيبت جراء القصف الإسرائيلي على غزة، في مسجد حاجي بيرم ولي. وتم دفن جثماني الشهيدتين في مقبرة قارشي ياكا.
وبدأت تركيا بنقل مرضى وجرحى من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:59:48
MENAFN16012024000117011021ID1107725544
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