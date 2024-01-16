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تشييع شهيدتين فلسطينيتين توفيتا بمستشفى تركي بعد إصابتهما في غزة

1/16/2024 3:36:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تشييع جثماني فلسطينيتين توفيتا في المستشفى بعد أن أجليتا من غزة إلى أنقرة للعلاج.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أقيمت صلاة الجنازة على روح "فضيلة ضاهر" التي كانت تعاني من مرض السرطان ودينا عكاشة التي أصيبت جراء القصف الإسرائيلي على غزة، في مسجد حاجي بيرم ولي. وتم دفن جثماني الشهيدتين في مقبرة قارشي ياكا.
وبدأت تركيا بنقل مرضى وجرحى من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:59:48

MENAFN16012024000117011021ID1107725544

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