إربد: ندوة تؤكد أهمية التنمية المستدامة للمحافظة على البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 كانون الثاني(بترا)- نظمت مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد بالتعاون مع جمعية أزهار إربد البيئية اليوم الاثنين، ندوة تناولت أهمية التنمية المستدامة في حماية البيئة.
وأكد رئيس قسم التوعوية البيئية في مديرية المحافظة على البيئة محمد الدريزي، أهمية الاستدامة للمحافظة على البيئة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية بنحو متوازن، لضمان استخدامها في المستقبل لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أنواع التلوث التي تؤثر باستدامة البيئة وأسبابها وطرق الوقاية والحد منها.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك الدكتور خالد الهزايمة دور الاستشعار عن بعد في التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، والتقييم البيئي ومراقبة المخاطر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحدث في الندوة رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الدكتور أحمد الشريدة، حول حماية البيئة والتغيرات المناخية في الألفية الجديدة، في حين تناولت مندوبة الإدارة الملكية لحماية البيئة في إربد النقيب المهندسة منى الغراغير عن مخاطر الزئبق وطرق والوقاية منه.
كما تحدث مندوب وزارة الصحة أحمد البدور حول النفايات الصلبة والأساليب المتبعة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.
وتناول رئيس قسم الصحة والسلامة العامة فراس الضامن الإجراءات الإدارية المتخذة بحق المخالفين، و دور قسم الصحة والسلامة العامة في المحافظة من خلال تشكيل لجان تفتيش بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة على المعاصر ومناشير الحجر المخالفة والكسارات وأماكن التلوث.
واختتمت الندوة التي جرت في مقر الجمعية بأربد، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي، بتوصيات تركز على سبل تحقيق التنمية البيئية المستدامة وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية في هذا الشأن.
--(بترا)
ا ح/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:56:32
MENAFN16012024000117011021ID1107725543
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