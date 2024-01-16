إربد: ندوة تؤكد أهمية التنمية المستدامة للمحافظة على البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 كانون الثاني(بترا)- نظمت مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد بالتعاون مع جمعية أزهار إربد البيئية اليوم الاثنين، ندوة تناولت أهمية التنمية المستدامة في حماية البيئة.

وأكد رئيس قسم التوعوية البيئية في مديرية المحافظة على البيئة محمد الدريزي، أهمية الاستدامة للمحافظة على البيئة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية بنحو متوازن، لضمان استخدامها في المستقبل لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل للأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أنواع التلوث التي تؤثر باستدامة البيئة وأسبابها وطرق الوقاية والحد منها.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك الدكتور خالد الهزايمة دور الاستشعار عن بعد في التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، والتقييم البيئي ومراقبة المخاطر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتحدث في الندوة رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الدكتور أحمد الشريدة، حول حماية البيئة والتغيرات المناخية في الألفية الجديدة، في حين تناولت مندوبة الإدارة الملكية لحماية البيئة في إربد النقيب المهندسة منى الغراغير عن مخاطر الزئبق وطرق والوقاية منه.

كما تحدث مندوب وزارة الصحة أحمد البدور حول النفايات الصلبة والأساليب المتبعة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.

وتناول رئيس قسم الصحة والسلامة العامة فراس الضامن الإجراءات الإدارية المتخذة بحق المخالفين، و دور قسم الصحة والسلامة العامة في المحافظة من خلال تشكيل لجان تفتيش بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة على المعاصر ومناشير الحجر المخالفة والكسارات وأماكن التلوث.

واختتمت الندوة التي جرت في مقر الجمعية بأربد، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي، بتوصيات تركز على سبل تحقيق التنمية البيئية المستدامة وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية في هذا الشأن.

--(بترا)

ا ح/ب ع/ ع ط

15/01/2024 20:56:32