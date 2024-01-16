البترا: حوارية تناقش سبل تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع مشروع مكانتي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جلسة حوارية للتعريف بالمشروع وأهدافه والدور الذي سيؤديه في لواء البترا.
وركزت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات بحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات على آليات سعي المشروع لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز دورها القيادي من خلال العمل في القطاع الخاص.
وقال البريزات إن من أهداف السلطة التنموية تطوير عمل منظمات المجتمع المدني وتوفير برامج تدريبية تنموية تتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل منظمة ومستدامة ضمن بيئة عمل آمنة خاصة للمرأة وتعزيز دورها القيادي، إضافة لزيادة انتاج الحرف والصناعات الابداعية، وإحياء تجارب سياحية متنوعة في المنطقة.
وأضاف، إن المنطقة بحاجة إلى المزيد من المشاريع التي تُسهم في تعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات وتطوير مسارات محددة لرفع كفاءة العاملات في إنتاج الحرف والمنتوجات اليدوية.
من جانبها أكدت الهلالات، أن السلطة من خلال خطتها التنموية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتمكين المرأة من خلال برامج توعية وتثقيف وبرامج تدريب لغايات التشغيل لايجاد فرص عمل ضمن بيئة عمل آمنة وسهلة الوصول تشمل كافة مناطق لواء البترا، كما أنها بدأت بإطلاق ورشات تدريبية مكثفة للسيدات في منطقة أم صيحون، فيما ستعمل على توفير عدد من المشاريع المهمة التي تساهم في تمكين المرأة.
وناقش اللقاء التحديات التي تواجهها المنطقة في قطاع الاستثمار وسبل تجاوزها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي في اللواء ذي الخصوصية السياحية.
--(بترا)
د ط/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:49:23
MENAFN16012024000117011021ID1107725542
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