البترا: حوارية تناقش سبل تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع مشروع مكانتي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جلسة حوارية للتعريف بالمشروع وأهدافه والدور الذي سيؤديه في لواء البترا.

وركزت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات بحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات على آليات سعي المشروع لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز دورها القيادي من خلال العمل في القطاع الخاص.

وقال البريزات إن من أهداف السلطة التنموية تطوير عمل منظمات المجتمع المدني وتوفير برامج تدريبية تنموية تتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل منظمة ومستدامة ضمن بيئة عمل آمنة خاصة للمرأة وتعزيز دورها القيادي، إضافة لزيادة انتاج الحرف والصناعات الابداعية، وإحياء تجارب سياحية متنوعة في المنطقة.

وأضاف، إن المنطقة بحاجة إلى المزيد من المشاريع التي تُسهم في تعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات وتطوير مسارات محددة لرفع كفاءة العاملات في إنتاج الحرف والمنتوجات اليدوية.

من جانبها أكدت الهلالات، أن السلطة من خلال خطتها التنموية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتمكين المرأة من خلال برامج توعية وتثقيف وبرامج تدريب لغايات التشغيل لايجاد فرص عمل ضمن بيئة عمل آمنة وسهلة الوصول تشمل كافة مناطق لواء البترا، كما أنها بدأت بإطلاق ورشات تدريبية مكثفة للسيدات في منطقة أم صيحون، فيما ستعمل على توفير عدد من المشاريع المهمة التي تساهم في تمكين المرأة.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجهها المنطقة في قطاع الاستثمار وسبل تجاوزها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي في اللواء ذي الخصوصية السياحية.

--(بترا)

د ط/ب ع/ ع ط

15/01/2024 20:49:23