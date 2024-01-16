فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة للشبكة واستبدال قاطع متوسط.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار عن مغذيات الصافي وبئر مذكور سيكون من 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً، فيما سيشمل مناطق: النقع وعنيزة والسمار وفيفا والمعمورة والسلماني والغويبة ومناطق توزيع العقبة.

--(بترا)

أ غ/ب ع/ ع ط

15/01/2024 20:40:52