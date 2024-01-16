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وقفة تضامنية بمخيم إربد نصرة لغزة

1/16/2024 3:36:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 15 كانون الثاني(بترا)- نفذت فعاليات شعبية في مخيم إربد مساء اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا مجازر الاحتلال في غزة""
وندد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها لجنة العمل الوطني بالمخيم باستمرار المجازر التي تركتبها قوات الاحتلال المدعومة أميركيا ضد قطاع غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ودعوا أحرار العالم الى التحرك القوي لوقف العدوان الغاشم على غزة والاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية ودعم المقاومة المشروعة حتى نيل الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على التمسك بحق العودة ورفض التهجير.
وثمنوا مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية والإجراءات التي اتخذها لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية على مختلف المستويات والأصعدة.
وجرى خلال الوقفة عرض جدارية تضمنت أسماء العائلات الغزاوية التي استشهد جميع أفرادها في العدوان الإسرائيلي على القطاع.
--(بترا)
م ق/ب ع / ع ط
15/01/2024 20:18:29

MENAFN16012024000117011021ID1107725540

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