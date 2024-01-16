وقفة تضامنية بمخيم إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 كانون الثاني(بترا)- نفذت فعاليات شعبية في مخيم إربد مساء اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا مجازر الاحتلال في غزة""
وندد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها لجنة العمل الوطني بالمخيم باستمرار المجازر التي تركتبها قوات الاحتلال المدعومة أميركيا ضد قطاع غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ودعوا أحرار العالم الى التحرك القوي لوقف العدوان الغاشم على غزة والاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية ودعم المقاومة المشروعة حتى نيل الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على التمسك بحق العودة ورفض التهجير.
وثمنوا مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية والإجراءات التي اتخذها لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية على مختلف المستويات والأصعدة.
وجرى خلال الوقفة عرض جدارية تضمنت أسماء العائلات الغزاوية التي استشهد جميع أفرادها في العدوان الإسرائيلي على القطاع.
--(بترا)
م ق/ب ع / ع ط
15/01/2024 20:18:29
MENAFN16012024000117011021ID1107725540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.