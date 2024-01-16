زراعة المفرق تنفذ 140 بئر للحصاد المائي العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 15 كانون الثاني (بترا)- نفذت مديرية زراعة المفرق خلال العام الماضي 140 بئر للحصاد المائي لتجميع مياه الأمطار في مختلف أرجاء المحافظة.

وقالت المديرية في بيانها اليوم الإثنين، إن التكلفة الإجمالية لتلك الآبار بلغت 180 ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة المفرق ومشروع تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك الآبار تم من قبل المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط التمويل.

وأضافت، إن الهدف من تلك المشاريع استغلال مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وتجميعها ضمن آبار ذات سعات تخزينية مناسبة واستغلالها لزراعة الأشجار والمزروعات المنزلية والتي تمكن الأسر المستفيدة من الحصول على حاجتها من المياه واستغلالها بالأعمال الزراعية، إضافة إلى تحسين وضعها الاقتصادي.

وبينت المديرية أن آبار الحصاد المائي التي نفذتها العام الماضي امتلأت جميعها بمياه الأمطار بسعة تخزينية إجمالية بلغت 4200 متر مكعب، خلال فصل الشتاء الحالي الأمر الذي انعكس إيجابا على المواطنين ممن استفادوا من المشروع لاستغلال تلك المياه في الأعمال الزراعية.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ ع ط

15/01/2024 20:16:53