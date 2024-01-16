زراعة المفرق تنفذ 140 بئر للحصاد المائي العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 15 كانون الثاني (بترا)- نفذت مديرية زراعة المفرق خلال العام الماضي 140 بئر للحصاد المائي لتجميع مياه الأمطار في مختلف أرجاء المحافظة.
وقالت المديرية في بيانها اليوم الإثنين، إن التكلفة الإجمالية لتلك الآبار بلغت 180 ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة المفرق ومشروع تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك الآبار تم من قبل المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط التمويل.
وأضافت، إن الهدف من تلك المشاريع استغلال مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وتجميعها ضمن آبار ذات سعات تخزينية مناسبة واستغلالها لزراعة الأشجار والمزروعات المنزلية والتي تمكن الأسر المستفيدة من الحصول على حاجتها من المياه واستغلالها بالأعمال الزراعية، إضافة إلى تحسين وضعها الاقتصادي.
وبينت المديرية أن آبار الحصاد المائي التي نفذتها العام الماضي امتلأت جميعها بمياه الأمطار بسعة تخزينية إجمالية بلغت 4200 متر مكعب، خلال فصل الشتاء الحالي الأمر الذي انعكس إيجابا على المواطنين ممن استفادوا من المشروع لاستغلال تلك المياه في الأعمال الزراعية.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:16:53
MENAFN16012024000117011021ID1107725539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.