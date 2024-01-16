سوناك: بريطانيا مع خفض التوترات في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ترغب بخفض التوترات في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها انضمت للغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن بقيادة الولايات المتحدة كملاذ أخير.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن سوناك قوله للصحفيين اليوم الاثنين "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من الحوثيين على الشحن التجاري بما في ذلك الهجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا أمر غير مقبول".
وجاءت تصريحات سوناك قبل أن يتحدث في وقت لاحق من اليوم أمام البرلمان للمرة الأولى منذ الغارات الجوية الأميركية البريطانية على الحوثيين وسط انتقادات من بعض النواب الذين قالوا إنه كان يجب استشارتهم قبل أي عمل عسكري.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:14:45
MENAFN16012024000117011021ID1107725538
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