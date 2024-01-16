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سوناك: بريطانيا مع خفض التوترات في البحر الأحمر

1/16/2024 3:36:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة ترغب بخفض التوترات في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها انضمت للغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن بقيادة الولايات المتحدة كملاذ أخير.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن سوناك قوله للصحفيين اليوم الاثنين "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من الحوثيين على الشحن التجاري بما في ذلك الهجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا أمر غير مقبول".
وجاءت تصريحات سوناك قبل أن يتحدث في وقت لاحق من اليوم أمام البرلمان للمرة الأولى منذ الغارات الجوية الأميركية البريطانية على الحوثيين وسط انتقادات من بعض النواب الذين قالوا إنه كان يجب استشارتهم قبل أي عمل عسكري.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:14:45

MENAFN16012024000117011021ID1107725538

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