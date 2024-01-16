الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات يكلف الفريحات مساعدا للأمين العام

الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات يكلف الفريحات مساعدا للأمين العام
التاريخ
1/16/2024 3:36:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، تكليف راشد فريحات بمنصب مساعد الأمين العام للاتحاد.
يذكر أن الفريحات شغل العديد من المواقع الأكاديمية والإدارية وكان آخرها مدير عام شركة آرام للاستشارات وتطوير الأعمال.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:06:07
MENAFN16012024000117011021ID1107725537
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