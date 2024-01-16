الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات يكلف الفريحات مساعدا للأمين العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، تكليف راشد فريحات بمنصب مساعد الأمين العام للاتحاد.

يذكر أن الفريحات شغل العديد من المواقع الأكاديمية والإدارية وكان آخرها مدير عام شركة آرام للاستشارات وتطوير الأعمال.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

15/01/2024 20:06:07