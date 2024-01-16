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أمين عام الأشغال يبحث مع وفد السفارة الصينية تنفيذ مشروع طريق العارضة

1/16/2024 3:36:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات والمستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية في عمان سير العمل في مشروع طريق السلط-العارضة الممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية وموازنة الوزارة.
وعرض قطيشات سير العمل في المشروع وجهود الوزارة لإنجازه ضمن المدة القانونية لعقد المقاولة، مثمنا التعاون بين الأردن والصين في قطاع الانشاءات وتطلع الأردن الدائم لفتح آفاق التعاون وتعزيز العلاقات في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات.
وبين قطيشات أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلط-العارضة بلغ 85 بالمئة، والمنتظر الإنهاء من أعماله في الربع الثاني من العام الحالي.
ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، مثلما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.
وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.
حضر اللقاء مدير ادارة الطرق في الوزارة المهندس وسيم العدوان وممثل شركة المقاولات المنفذة لمشروع طريق السلط-العارضة.
- -(بترا)
م ح/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:02:00

MENAFN16012024000117011021ID1107725536

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