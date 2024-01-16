أمين عام الأشغال يبحث مع وفد السفارة الصينية تنفيذ مشروع طريق العارضة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات والمستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية في عمان سير العمل في مشروع طريق السلط-العارضة الممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية وموازنة الوزارة.
وعرض قطيشات سير العمل في المشروع وجهود الوزارة لإنجازه ضمن المدة القانونية لعقد المقاولة، مثمنا التعاون بين الأردن والصين في قطاع الانشاءات وتطلع الأردن الدائم لفتح آفاق التعاون وتعزيز العلاقات في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات.
وبين قطيشات أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلط-العارضة بلغ 85 بالمئة، والمنتظر الإنهاء من أعماله في الربع الثاني من العام الحالي.
ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، مثلما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.
وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.
حضر اللقاء مدير ادارة الطرق في الوزارة المهندس وسيم العدوان وممثل شركة المقاولات المنفذة لمشروع طريق السلط-العارضة.
- -(بترا)
م ح/ب ع/ ع ط
15/01/2024 20:02:00
MENAFN16012024000117011021ID1107725536
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