نقيب المهندسين الزراعيين: إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 15 كانون الثاني (بترا)- أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها البالغة حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.
وقال خلال لقائه اليوم الاثنين أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة المهندس خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة المهندس ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل في إقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات جرى تضمينها لمجمع استثمارات بمبلغ 105 الاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.
وأضاف أن لدى النقابة 3 استثمارات أخرى في محافظات المملكه بهدف تصويب وضعها المالي منها 3 آلاف دونم في أراضي السرحان ومحطة توانة الزراعية بالطفيله، ومشروع تجميد الخضار والفواكه والأسماك بقيمة 174 ألف دينار كمنحة من وزارة الزراعه، مبينا أن جميع استثمارات النقابة لم تدفع فيها أي مبالغ مالية.
ولفت الى أن مديونية النقابة بلغت العام الماضي 2.160 مليون دينار مشيرا إلى أن من أهم توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة، رفع الاشتراكات وزيادة سن التقاعد إلى 60 عاما.
وحول الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية لمنتسبي النقابه بنسبة 25 بالمئة، قال أبو نقطة إنه جرى السير بهذه الاجراءات لتغطية العجز في الرواتب بموافقة المجلس، وتم تسديد الرواتب وجزء من المديونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أمانات في النقابة لحين تحسن الوضع المالي لصندوق النقابة.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ ع ط
15/01/2024 19:25:27
MENAFN16012024000117011021ID1107725535
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