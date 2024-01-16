نقيب المهندسين الزراعيين: إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 كانون الثاني (بترا)- أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها البالغة حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.

وقال خلال لقائه اليوم الاثنين أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة المهندس خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة المهندس ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل في إقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات جرى تضمينها لمجمع استثمارات بمبلغ 105 الاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.

وأضاف أن لدى النقابة 3 استثمارات أخرى في محافظات المملكه بهدف تصويب وضعها المالي منها 3 آلاف دونم في أراضي السرحان ومحطة توانة الزراعية بالطفيله، ومشروع تجميد الخضار والفواكه والأسماك بقيمة 174 ألف دينار كمنحة من وزارة الزراعه، مبينا أن جميع استثمارات النقابة لم تدفع فيها أي مبالغ مالية.

ولفت الى أن مديونية النقابة بلغت العام الماضي 2.160 مليون دينار مشيرا إلى أن من أهم توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة، رفع الاشتراكات وزيادة سن التقاعد إلى 60 عاما.

وحول الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية لمنتسبي النقابه بنسبة 25 بالمئة، قال أبو نقطة إنه جرى السير بهذه الاجراءات لتغطية العجز في الرواتب بموافقة المجلس، وتم تسديد الرواتب وجزء من المديونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أمانات في النقابة لحين تحسن الوضع المالي لصندوق النقابة.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ ع ط

15/01/2024 19:25:27