صناعة عمّان تبحث تعزيز العلاقات الإقتصادية مع سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وزيارة وفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان الشهر المقبل.

وقال الجغبير، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومستشار السفير يعقوب الرقيشي، إن الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية خصوصاً الأسواق العربية.

وأضاف الجغبير في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان الشهر المقبل، بهدف تمكين الشركات الصناعية الأردنية الإلتقاء بنظرائهم من الجانب العُماني، وعقد لقاءات عمل ثنائية، وبحث تعزيز العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري و إقامة صناعات تكاملية بين البلدين.

وأكد الجغبير، ضرورة التنسيق بخصوص تسهيل عميلة تخليص البضائع الواردة إلى المملكة عن طريق ميناء صلالة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه المصانع الأردنية التي تستورد المواد الخام عن طريق هذا الميناء.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعاً ولم يرق للتطلعات، إذ وصل إلى 156 مليون دولار في عام 2021، إلا أنه انخفض خلال عام 2022 انخفض إلى 93 مليون دولار.

من جهته، قال سفير سلطنة عُمان، إنه يأمل أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً، من خلال تبادل زيارات الوفود الإقتصادية و تبادل المعلومات حول الفرص الإستثمارية في البلدين، مشيرا إلى أن السفارة تعمل على إنجاح أعمال زيارة الوفد الأردني الشهر المقبل للسلطنة لما له أثر كبير على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير أن السفارة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة، ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع الأردنية في تخليص بضائعها من ميناء صلالة.

وبين الجانبان أن صناعات الأغذية ومنتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات اللدائن ومصنوعاتها هي أبرز المجموعات السلعية لهيكل التجارة البينية بين البلدين، آملين المضي قدماً في تنويع هيكل التجارة الخارجية بين البلدين حتى تشمل أكبر قدر ممكن من القطاعات الصناعية.

--(بترا)

و ر/ ن ح/ ع ط

15/01/2024 19:23:50