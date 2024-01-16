مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة ديوان المحاسبة لعام 2024.

وقال السليحات في الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، "ندعم ديوان المحاسبة وما يؤول إلينا من مخرجات للبت فيها"، مؤكدا الاهتمام المستمر بدور الديوان كمرجعية رقابية.

وطالب السليحات باطلاع اللجنة على ادوات التطور في اعمال الديوان والتأهيل والتدريب ، ومنهجية الديوان في اعداد التقارير، وكفاية مخصصات ديوان المحاسبة.

وبلغت موازنة ديوان المحاسبة 8.798 مليون دينار وجاءت الفروقات في المخصصات المقدرة لعام 2024 عن العام 2023 من خلال زيادة مجموع تعويضات العاملين بـ 687 ألف دينار، والنفقات التشغيلية بـ 67 ألفا، ونفقات متفرقة بـ 11 ألفا تركزت في زيادة في البعثات العلمية والدورات التدريبية.

من جانبه، أكد الحمادين أهمية الشراكة مع مجلس النواب في الرقابة الفعالة والممارسات الرقابية للحفاظ على المال العام.

وقال إن مخرجات ديوان المحاسبة المتعلقة بالتدقيق على أكثر من 300 مؤسسة حكومية وشبه حكومية تأتي لتساند الرقابة المالية والإدارية التي تنفذها عدد من مؤسسات الدولة، مبينا أن قيمة التدقيق المالي على هذه المؤسسات تصل إلى أكثر من 13 مليار دينار سنويا.

وأكد استعداد الديوان للعمل مع مؤسسات غير حكومية من خلال السمعة والخبرات التي تتمتع بها كوادره، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بإخضاع نقابة المهندسين الزراعيين لرقابته كأول مؤسسة أهلية.

وقال "نعمل على تطوير الديوان من خلال رؤية ملكية لتطوير استخدام الموارد المتاحة، وتعزيز القيم المؤسسية، واختيار الشهادات والمتخصصين في عدة مهن فنية، والارتقاء بدور المدققين الماليين، إضافة إلى السعي في مسار التحول الرقمي ليصبح التواصل مع جميع المؤسسات خاضع للتكنولوجيا".

وكشف أن الديوان سيطور تقريره السنوي، إذ سيشهد العام المقبل إصدار شكل مختلف عن التقارير السنوات الماضية، وسيكون بحجم أقل واعتماد نشر الملاحظات على الأهمية النسبية للمخالفات، وتصنيفها إلى خفيفة، ومتوسطة، وجسيمة.

وقال إنه بإمكان النواب طلب أي تقرير محاسبي ومالي عن مؤسسة أو وزارة معينة، مشيدا بدور وطريقة اللجنة المالية النيابية واللجنة الوزارية بمجلس الوزراء في مناقشة و متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة لما لهما من دور أساسي في الرقابة والمساءلة على المال العام .

من جانبهم، أشاد النواب: نضال الحياري، وناجح العدوان، وفريد حداد، وبسام الفايز، وفراس العجارمة، وعلي الطراونة، وعمر النبر بدور ديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.

وأكدوا أهمية دور الديوان في مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية بتعزيز الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها الإدارات الحكومية.

--(بترا)

ع س/ن ح/ف ق

15/01/2024 18:36:28