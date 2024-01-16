شراكة بين زين-عُمانتل والمصرية للاتصالات لإنشاء ممر رقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية، لإنشاء ممر رقمي يربط البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الاثنين، ستمتد البنية التحتية لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر ، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية.
من جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين السعودية ومصر عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر، يتميز بسعات عالية، ويستخدم عددا كبيرا من الألياف الضوئية، وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.
وتم تصميم الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات، وزين-عُمانتل الدولية، حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط، فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لزين-عُمانتل، لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك الكويت، والبحرين، والعراق، والأردن، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل ، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر، "سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية، سهيل قادر، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية.
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
15/01/2024 18:31:52
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