شراكة بين زين-عُمانتل والمصرية للاتصالات لإنشاء ممر رقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعاونها مع شركة زين-عُمانتل الدولية، لإنشاء ممر رقمي يربط البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربي، لنقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا.

وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الاثنين، ستمتد البنية التحتية لهذا الممر الرقمي من سواحل سلطنة عُمان المطلة على بحر العرب والخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر ، من خلال مزيج متطور من المسارات الأرضية والبحرية باستخدام عدد كبير من الألياف الضوئية.

من جانب آخر، سيتم الربط مباشرة بين السعودية ومصر عبر كابل بحري من خلال البحر الأحمر، يتميز بسعات عالية، ويستخدم عددا كبيرا من الألياف الضوئية، وقصر المسافة بين نقطتي الإنزال.

وتم تصميم الممر ليقدم لشركاء وعملاء المصرية للاتصالات، وزين-عُمانتل الدولية، حلولاً متكاملة بطريقة مباشرة بين نقاط الإنزال من بحر العرب إلى البحر المتوسط، فضلاً عن تماشيه مع خطط التوسع في البنية التحتية لزين-عُمانتل، لتشمل مناطق متعددة بما في ذلك الكويت، والبحرين، والعراق، والأردن، وذلك من خلال شبكة زين-عُمانتل ، والتعاون مع الشركات المرخصة لإنزال الكابلات البحرية في كل دولة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر، "سعداء بهذه الشراكة مع شركة زين-عُمانتل الدولية في هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية، سهيل قادر، إن القيمة التي سيضيفها هذا الممر الرقمي هائلة وستعم فوائده على نطاق واسع داخل أسواق المنطقة وخارجها ليس فقط من نواحي الربط والاتصال، بل أيضاً على المستويات التكنولوجية والتجارية والاجتماعية.

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

15/01/2024 18:31:52