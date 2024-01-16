مشتركة الأعيان تطلع على برامج وخطط جمعية الهلال الأحمر الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني(بترا)-صالح الخوالدة- اطلعت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى حيدر مراد، والمرأة برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الاثنين، على خطط وبرامج جمعية الهلال الأحمر الأردني.

وتحدث العين مراد، خلال زيارة اللجنة ولقائها رئيس الجمعية الدكتور محمد الحديد، بعد الترحم على أرواح الشهداء في فلسطين، عن أهمية الدور الإنساني للجمعية وكوادرها في الأزمات والحروب وآخرها العدوان على قطاع غزة، إذ أثبت الهلال الأحمر الأردني أن دوره مشرف ومهم في إغاثة المنكوبين والتخفيف من آثار العدوان على القطاع.

وأشار إلى رغبة اللجنة في الاطلاع على خطط الجمعية وأدوارها في خدمة المجتمع الأردني واللاجئين، والتحديات التي تواجهها خلال عملها.

وقالت العين العرموطي، إن الزيارة جاءت للاستماع إلى جهود الجمعية في خدمة الإنسانية، والتعرف على المعوقات التي تظهر للجمعية أثناء تأدية مهامها، إلى جانب التأكيد على دعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها الإنسانية.

وثمنت العين العرموطي، جهود الهلال الأحمر الأردني في مد يد العون للمواطنين واللاجئين على أراضي المملكة، مشيرة إلى حرص اللجنة على معرفة نسبة تمكين الشباب والمرأة ودورهم الفاعل في تحقيق خطط الجمعية.

من جانبه، تحدث الدكتور الحديد، عن عمل الجمعية التي أسست قبل 75 عاما، بعد صدور تشريع قانون متخصص في عملها ما أعطاها الاستقلالية.

وأكد أن للجمعية باعا طويلا في العمل الإنساني، من خلال التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية من الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول العالم بغرض التنسيق في تأدية الواجب الوطني.

وقال الحديد، إن سمعة الجمعية الطيبة التي تحققت على مدى سنوات عمل ضمن أطر ومعايير الشفافية المالية المطبقة في تأدية عملها في الميدان، حققت لها رصيدا عاليا من المصداقية.

وأضاف أن المرأة والشباب يحضرون بقوة في عمل الجمعية، مؤكدا أن دورها لا يقتصر على مد يد العون في حالات النزاع بل تقوم بمراقبة تطبيق الشرعية والقوانين الدولية والابلاغ عن الانتهاكات الحاصلة أثناء الحروب والتأكد من إخلاء المصابين في تلك المناطق والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات وطرح القضايا وايصال الرسالة التي تؤكد على إلغاء الازدواجية في المعايير القانونية والاخلاقية المطبقة حالياً في حرب غزة والحرب الأوكرانية.

وأشار الحديد إلى أن الجمعية مستمرة في عملها الإنساني بإيصال مساعدات قادمة من بعض الدول إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم، والإنزال الجوي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وبين أن الجمعية مستمرة في ممارسة نشاطاتها وبرامجها ومنها كفالة الايتام، والعيادات المتنقلة، وتدريب الكوادر البشرية في مركز التدريب، ومساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية من خلال توزيع طرود الإغاثة.

وثمن الحديد، اهتمام مجلس الأعيان ممثلا باللجنة في الاطلاع على عمل الجمعية ومعرفة التحديات والتأكيد على أن التعاون مستمر بين الطرفين.

وشارك في الزيارة الأعيان: الدكتور عاكف الزعبي، والدكتورة ميسون العتوم، والعين خالد رمضان، والعين علبة عماوي، وجرى خلالها زيارة مستشفى الهلال الأحمر ومركز التدريب والتأهيل التابع للجمعية.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ف ق

15/01/2024 18:29:27