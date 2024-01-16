منظمات أممية تطالب باستخدام ميناء أسدود لإدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- طالبت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الاثنين، السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ووفقاً ل(فرانس برس)، قال بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، إن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد، يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.
وأشار البيان إلى أن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة "ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة".
ودعت المنظمات إلى "تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأوضحت أن السماح للوكالات الإنسانية باستخدام هذا الميناء "سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضررا والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها".
--(بترا)
أ ن/ ف م/ف ق
15/01/2024 18:24:52
MENAFN16012024000117011021ID1107725530
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