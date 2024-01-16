منظمات أممية تطالب باستخدام ميناء أسدود لإدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- طالبت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الاثنين، السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

ووفقاً ل(فرانس برس)، قال بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، إن إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد، يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات.

وأشار البيان إلى أن استخدام أسدود الواقعة على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة "ضروري للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة".

ودعت المنظمات إلى "تغيير جوهري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأوضحت أن السماح للوكالات الإنسانية باستخدام هذا الميناء "سيسمح بشحن كميات أكبر بكثير من المساعدات ليتم بعد ذلك إدخالها على متن شاحنات إلى المناطق الشمالية من غزة الأكثر تضررا والتي لم تنجح غير بضع قوافل في الوصول إليها".

--(بترا)

أ ن/ ف م/ف ق

15/01/2024 18:24:52