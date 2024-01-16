عجلون : انطلاق التدريب المتخصص في المهارات الحاسوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 15 كانون الثاني (بترا ) - عقدت مؤسسة ولي العهد – مكتب عجلون بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية اليوم الاثنين، تدريبا متخصصا في المهارات الحاسوبية Excel، وبالشراكة مع أكاديمية الرواد للتدريب والاستشارات.
وقال عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، إن اطلاق مثل هذه التدريبات للطلبة، يأتي ضمن أهداف جامعة البلقاء التطبيقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصقل المهارات الشبابية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة ولي العهد لتقديم المعارف الإلكترونية، للإسهام في تطوير المهارات التقنية والمعرفية لدى الطلبة، وإشراكهم في برامج تدريبية تعزز قدراتهم لمواكبة التطورات في البرمجيات.
وأشار مدرب الدورة الدكتور وائل حليق، إلى أن الدورة التي تستمر 4 أيام بمشاركة 15 شابا وشابة، تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات القدرة على معالجة البيانات وتحليلها، ورسم البيانات واستخلاص النتائج و التحليل الإحصائي وأرشفة البيانات وإعداد التقارير والملخصات الإحصائية .
--(بترا )
ع ف/ ف م/ف ق
15/01/2024 17:59:42
MENAFN16012024000117011021ID1107725529
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