عجلون : انطلاق التدريب المتخصص في المهارات الحاسوبية

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عجلون 15 كانون الثاني (بترا ) - عقدت مؤسسة ولي العهد – مكتب عجلون بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية اليوم الاثنين، تدريبا متخصصا في المهارات الحاسوبية Excel، وبالشراكة مع أكاديمية الرواد للتدريب والاستشارات.

وقال عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، إن اطلاق مثل هذه التدريبات للطلبة، يأتي ضمن أهداف جامعة البلقاء التطبيقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لصقل المهارات الشبابية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة ولي العهد لتقديم المعارف الإلكترونية، للإسهام في تطوير المهارات التقنية والمعرفية لدى الطلبة، وإشراكهم في برامج تدريبية تعزز قدراتهم لمواكبة التطورات في البرمجيات.

وأشار مدرب الدورة الدكتور وائل حليق، إلى أن الدورة التي تستمر 4 أيام بمشاركة 15 شابا وشابة، تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات القدرة على معالجة البيانات وتحليلها، ورسم البيانات واستخلاص النتائج و التحليل الإحصائي وأرشفة البيانات وإعداد التقارير والملخصات الإحصائية .

--(بترا )

ع ف/ ف م/ف ق

15/01/2024 17:59:42