ندوة بالأغوار الشمالية تناقش دور البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام ومديرية التنمية الاجتماعية باللواء، اليوم الاثنين، ندوة تناولت "أهمية البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري".
وأكد مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة، في الحد من العنف الأسري، وحفظ الأمن المجتمعي من خلال مشاريع انتاجية يقدمها للأسر العفيفة، والتي توفر دخلاً مادياً يسهم في الاستقرار الأسري.
وأشار إلى ما يقدمه قسم الزكاة في الأغوار الشمالية من مساعدات نقدية شهرية وعينية للأسر المحتاجة، إضافة إلى كفالات الايتام، لافتا إلى مشروع إسكان الأسر الفقيرة الذي ينفذه صندوق الزكاة في اللواء كأول مشروع من نوعه.
من جهته، تحدث ممثل مديرية الامن العام فضيلة المقدم إياد العبادي، عن دور مديرية الأمن ممثلة بمديرية الإرشاد الديني وحماية الأسرة والشرطة المجتمعية من خلال برامجها الموجهة للمجتمع للحد من العنف الأسري وحفظ الأمن المجتمعي.
بدورها، عرضت ممثلة مديرية التنمية الاجتماعية لوما العبادي، لدور المديرية والجمعيات الخيرية في تقديم عدد من البرامج تستهدف شرائح الأسر الفقيرة والأيتام.
كما استعرض عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي .
واختتمت الندوة التي جرت بقاعة مركز الشيخ حسين للتنمية، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي، بحوار تركز حول سبل تحقيق الأمن المجتمعي وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية للحد من العنف الأسري .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
15/01/2024 17:39:29
MENAFN16012024000117011021ID1107725528
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