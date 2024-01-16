ندوة بالأغوار الشمالية تناقش دور البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 15 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام ومديرية التنمية الاجتماعية باللواء، اليوم الاثنين، ندوة تناولت "أهمية البرامج الخيرية في الحد من العنف الأسري".

وأكد مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة، في الحد من العنف الأسري، وحفظ الأمن المجتمعي من خلال مشاريع انتاجية يقدمها للأسر العفيفة، والتي توفر دخلاً مادياً يسهم في الاستقرار الأسري.

وأشار إلى ما يقدمه قسم الزكاة في الأغوار الشمالية من مساعدات نقدية شهرية وعينية للأسر المحتاجة، إضافة إلى كفالات الايتام، لافتا إلى مشروع إسكان الأسر الفقيرة الذي ينفذه صندوق الزكاة في اللواء كأول مشروع من نوعه.

من جهته، تحدث ممثل مديرية الامن العام فضيلة المقدم إياد العبادي، عن دور مديرية الأمن ممثلة بمديرية الإرشاد الديني وحماية الأسرة والشرطة المجتمعية من خلال برامجها الموجهة للمجتمع للحد من العنف الأسري وحفظ الأمن المجتمعي.

بدورها، عرضت ممثلة مديرية التنمية الاجتماعية لوما العبادي، لدور المديرية والجمعيات الخيرية في تقديم عدد من البرامج تستهدف شرائح الأسر الفقيرة والأيتام.

كما استعرض عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي .

واختتمت الندوة التي جرت بقاعة مركز الشيخ حسين للتنمية، بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي، بحوار تركز حول سبل تحقيق الأمن المجتمعي وضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية للحد من العنف الأسري .

-- (بترا)

أ غ /ف ق

15/01/2024 17:39:29