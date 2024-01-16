روسيا تطالب بوقف تسليح أوكرانيا قبل البدء بمفاوضات التسوية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 كانون الثاني (بترا)-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الدول الغربية وقف تسليح كييف قبل الحديث عن إجراء مفاوضات للوصول إلى تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"ردا على اقتراح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إشراك روسيا في مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا"، يجب على الدول الغربية أولا أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".

--(بترا)

س ح/ ف م

15/01/2024 17:23:57