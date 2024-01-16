روسيا تطالب بوقف تسليح أوكرانيا قبل البدء بمفاوضات التسوية

روسيا تطالب بوقف تسليح أوكرانيا قبل البدء بمفاوضات التسوية
التاريخ
1/16/2024 3:36:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 كانون الثاني (بترا)-أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الدول الغربية وقف تسليح كييف قبل الحديث عن إجراء مفاوضات للوصول إلى تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي :"ردا على اقتراح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إشراك روسيا في مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا"، يجب على الدول الغربية أولا أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".
--(بترا)
س ح/ ف م
15/01/2024 17:23:57
MENAFN16012024000117011021ID1107725527
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