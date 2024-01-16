انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
1/16/2024 3:36:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 كانون الثاني (بترا) – انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين مقابل الدولار.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم مقابل الدولار عند 271ر1 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 161ر1 يورو.
وعزت التقارير تراجع الإسترليني إلى تحول تركيز المستثمرين نحو بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني الماضي، والتي سيتم نشرها يوم غد الثلاثاء، وسط توقع انخفاض في نمو الأجور.
--(بترا)
ر ش/ ف م
15/01/2024 17:20:07
MENAFN16012024000117011021ID1107725526
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