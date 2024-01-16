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انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

1/16/2024 3:36:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 كانون الثاني (بترا) – انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين مقابل الدولار.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم مقابل الدولار عند 271ر1 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 161ر1 يورو.
وعزت التقارير تراجع الإسترليني إلى تحول تركيز المستثمرين نحو بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني الماضي، والتي سيتم نشرها يوم غد الثلاثاء، وسط توقع انخفاض في نمو الأجور.
--(بترا)
ر ش/ ف م
15/01/2024 17:20:07

MENAFN16012024000117011021ID1107725526

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