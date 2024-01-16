استشهاد فلسطيني وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل
التاريخ
1/16/2024 3:36:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون ثاني ( بترا) - استشهد اليوم الإثنين، فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم حالات خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين .
--(بترا)
م ف/ ف م
15/01/2024 17:19:25
MENAFN16012024000117011021ID1107725525
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