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استشهاد فلسطيني وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

1/16/2024 3:36:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون ثاني ( بترا) - استشهد اليوم الإثنين، فلسطيني وأصيب 10 آخرون بينهم حالات خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين .
--(بترا)
م ف/ ف م
15/01/2024 17:19:25

MENAFN16012024000117011021ID1107725525

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