الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا) – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر جلالته من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

وحذر جلالته من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

ولفت جلالة الملك إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

--(بترا)

ن ح/ف ق

15/01/2024 17:27:18