جامعة الأميرة سمية الأولى عالميًا في مسابقة كشف الاختراق 9 CPTC

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 15 كانون الثاني (بترا)- فازت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك في مجال الأمن السيبراني/ كشف الاختراق (CPTC 9).

وهنأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز ومشرفهم على تحقيقهم هذا الفوز في هذه المسابقة العالمية المرموقة، مبديةً سموها فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني ومتطلباته.

وأكدت سموها، بحسب بيان للجامعة اليوم الاثنين، أن هذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة وقدرتها على التنافس العالمي، باعتبارها مركزا رائدا للتعليم والبحث العلمي، ما يشكل حافزا للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

من جانبها، أعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن اعتزازها بالطلبة الفائزين ومشرفهم على هذا التفوق والتميز الذي يأتي نتيجة للجهود المستمرة والتفاني الذي قدمه الفريق منذ بداية المسابقة وعلى مدار ثلاثة أشهر، إذ أظهر الطلبة مهارات استثنائية ومعرفة عالية في مجال الأمن السيبراني، ما أهلهم لتحقيق هذا الإنجاز الرفيع.

وأشارت إلى أن هذا الفوز يسهم في تعزيز سمعة الجامعة على الساحة الدولية، ويبرز تفوقها في مجالات التعليم والتخصصات الرائدة التي تطرحها بما يتناسب والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

وشارك في المسابقة 15 فريقا جميعها من جامعات الولايات المتحدة الأميركية ليكون فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الوحيد المشارك من خارج أميركا.

وحصلت جامعة ستانفورد على المركز الثاني، فيما حلت جامعة ماساتشوستس في أمهرست على المركز الثالث.

وتألف فريق جامعة الأميرة سمية من طلبة وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: نزار الدرادكة، عمر حماده، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، وبإشراف الدكتور محمد عبابنة.

وكان الفريق حصل في تشرين الأول الماضي على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في مسابقة كشف الاختراق، متأهلاً للمسابقة العالمية، بمشاركة 250 فريقا جامعيا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل 3 أشهر تأهل خلالها الفريق إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.

يشار إلى أن هذه المسابقة العالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني بدعم ورعاية من شركة IBM العالمية وشركات أخرى، بحيث تقوم الفرق المتنافسة بعمل فحص لشبكات مؤسسات معينة، ومحاولة كشف الثغرات الأمنية والاختراقات المحتملة، ومن ثم تقديم تقرير فني احترافي للمؤسسة الذي يجري تقييمه من قبل محكمين محترفين.

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ق

15/01/2024 17:08:11