اطلاق حلقات تدريبية في الصحافة والإعلام بالطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 15 كانون الثاني (بترا)- أطلق مركز رواد التنمية في محافظة الطفيلة، حلقات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام والمحتوى الإذاعي والتلفزيوني و أساليب الفنون الصحفية، بمشاركة صحفيين، ضمن النادي الشتوي لليافعين.

وقال مدير المركز معاذ العكايلة في تصريح اليوم الاثنين، إن المركز استهدف زهاء 45 مشاركا من اليافعين من أبناء المجتمع المحلي، حيث تضمنت التدريبات كيفية كتابة الخبر والتقرير والقصة الصحفية والإعلام الرقمي والتلفزيون، وشبكات الإعلام الإجتماعي الإلكتروني، ومهارات البحث على شبكة الإنترنت، والعمل الصحفي الرسمي، وأخلاقيات وتشريعات العمل الإعلامي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي.

وجرى خلال التدريبات صياغة مجموعة من الاخبار الصحفية والمقالات إلى جانب التطرق لموضوعات التربية الاعلامية، تحدث فيها عدد من الصحفيين، مثلما جرى استعراض أنواع الأخبار المكتوبة، وكيفية اعداد المحتوى الاذاعي، وإجراء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية ، واستعراض أشكال المقابلات الصحفية و الضوابط العامة لإجراء المقابلات، فضلا عن الحديث حول مفهوم البودكاست وأنواعه وأهميته وأدواته.

--(بترا)

س م/ ف م

15/01/2024 17:04:52