اطلاق حلقات تدريبية في الصحافة والإعلام بالطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 15 كانون الثاني (بترا)- أطلق مركز رواد التنمية في محافظة الطفيلة، حلقات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام والمحتوى الإذاعي والتلفزيوني و أساليب الفنون الصحفية، بمشاركة صحفيين، ضمن النادي الشتوي لليافعين.
وقال مدير المركز معاذ العكايلة في تصريح اليوم الاثنين، إن المركز استهدف زهاء 45 مشاركا من اليافعين من أبناء المجتمع المحلي، حيث تضمنت التدريبات كيفية كتابة الخبر والتقرير والقصة الصحفية والإعلام الرقمي والتلفزيون، وشبكات الإعلام الإجتماعي الإلكتروني، ومهارات البحث على شبكة الإنترنت، والعمل الصحفي الرسمي، وأخلاقيات وتشريعات العمل الإعلامي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي.
وجرى خلال التدريبات صياغة مجموعة من الاخبار الصحفية والمقالات إلى جانب التطرق لموضوعات التربية الاعلامية، تحدث فيها عدد من الصحفيين، مثلما جرى استعراض أنواع الأخبار المكتوبة، وكيفية اعداد المحتوى الاذاعي، وإجراء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية ، واستعراض أشكال المقابلات الصحفية و الضوابط العامة لإجراء المقابلات، فضلا عن الحديث حول مفهوم البودكاست وأنواعه وأهميته وأدواته.
--(بترا)
س م/ ف م
15/01/2024 17:04:52
MENAFN16012024000117011021ID1107725521
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