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حوارية في جامعة الشرق الأوسط عن صناعة الوعي السياسي للشباب

1/16/2024 3:36:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 15 كانون الثاني (بترا)– استضافت جامعة الشرق الأوسط اليوم الاثنين في أولى حواراتها: "صناعة الوعي السياسي لدى الشباب الأردني"، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي.
وقال الرفاعي إن الأردن ينتظر من شبابه وشاباته أن يكونوا جزءًا من عملية صنع القرار، ونهضة الأمة، وبناء المستقبل المشرق الذي نستحقه في المئوية الثانية.
وبيّن أن الأحزاب يجب أن تكون برامجية، وأن تصل للبرلمان من أجل تشكيل حكومات برلمانية كما يأمل جلالة الملك عبد الله الثاني.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة، العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن الحياة السياسية والحزبية تعدان نهج حياة أراد جلالة الملك من خلاله الوصول إلى أحزاب تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.
وأضاف أن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.
وحضر اللقاء رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيس بلدية الجيزة قدر الفايز، وعدد من الشخصيات السياسية، والبرلمانية، والمجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمعٌ من الطلبة.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ف ق
15/01/2024 16:56:57

MENAFN16012024000117011021ID1107725520

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