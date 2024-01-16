حوارية في جامعة الشرق الأوسط عن صناعة الوعي السياسي للشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 15 كانون الثاني (بترا)– استضافت جامعة الشرق الأوسط اليوم الاثنين في أولى حواراتها: "صناعة الوعي السياسي لدى الشباب الأردني"، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي.
وقال الرفاعي إن الأردن ينتظر من شبابه وشاباته أن يكونوا جزءًا من عملية صنع القرار، ونهضة الأمة، وبناء المستقبل المشرق الذي نستحقه في المئوية الثانية.
وبيّن أن الأحزاب يجب أن تكون برامجية، وأن تصل للبرلمان من أجل تشكيل حكومات برلمانية كما يأمل جلالة الملك عبد الله الثاني.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة، العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن الحياة السياسية والحزبية تعدان نهج حياة أراد جلالة الملك من خلاله الوصول إلى أحزاب تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.
وأضاف أن المشاركة السياسية لا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.
وحضر اللقاء رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، ورئيس بلدية الجيزة قدر الفايز، وعدد من الشخصيات السياسية، والبرلمانية، والمجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمعٌ من الطلبة.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ف ق
15/01/2024 16:56:57
MENAFN16012024000117011021ID1107725520
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