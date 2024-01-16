وزيرة الثقافة تفتتح مركز تدريب الفنون بالسلط وتزور منتدى موسى الساكت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 15 كانون الثاني (بترا) وجدي النعيمات- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الاثنين، مركز تدريب الفنون بالمركز الثقافي لمؤسسة إعمار السلط، كما زارت جمعية منتدى موسى الساكت الثقافي.
وقالت النجار، خلال الافتتاح، إن الوزارة تسعى إلى نقل تجربة معاهد تدريب الفنون، بالتعاون مع الجمعيات الثقافية الفاعلة في مجتمعاتها المحلية.
وأضافت أن محافظة البلقاء بها 5 معاهد تدريب للفنون ليكون للشباب فرصة بالاطلالة على الحياة بأكثر من منظور، والابتعاد عن الدوائرة النمطية.
وقالت خلال جولتها على معرض مبادرة "اقرأ"، "نريد كما هي مبادرة السلط تقرأ، أن تقرأ كل المدن الأردنية".
فيما أشارت خلال زيارتها لمنتدى موسى الساكت الثقافي، إلى نية الوزارة دعم المنتدى واعتماده مركزا ثقافيا لمدينة السلط، لضمان استدامته كمركز ثقافي مجتمعي تكاملي، ودعم أي مشروع ينبثق عنه للنهوض بالحركة الثقافية في المحافظة.
كما اطلعت النجار على مشروع " ليفينج انك" للسياحة الثقافية بمنطقة زي، وهو مشروع تنموي ثقافي بيئي يعمل على تنشيط السياحة بالمنطقة.
من جهته، وعد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بتقديم جميع التسهيلات لضمان سير عمل منتدى موسى الساكت بالتشبيك مع القطاع الخاص، داعياً الى تبني مشاريع مجدية والاعتماد على الذات لتغطية النفقات كحد أدنى.
من جهته، قال مدير مؤسسة إعمار السلط، المهندس خلدون خريسات، إن المؤسسة لها دور كبير في الحفاظ على الموروث الثقافي، وإنها تتعاون مع الوزارة لتفعيل الحركة الثقافية في السلط من خلال استضافة جميع الفعاليات والمبادرات بمركزها الثقافي وعلى مسرح المؤسسة.
وقدمت عضو الهيئة الادارية جمعية منتدى موسى الساكت الثقافي، لمياء الساكت نبذة عن تطلعات المنتدى المستقبلية وتعزيز شراكته مع مديرية الثقافة، ليكون مكانا دائما لإقامة الندوات الثقافية والعروض الفنية.
وتناولت مديرة الجمعية المهندسة مرام خريسات، رؤية المنتدى ورسالته في عقد ندوات ومؤتمرات وتدريبات للنهوض بالمجتمع المحلي، وإحياء التراث والفنون والأزياء الشعبية.
وقال مؤسس مبادة "السلط تقرأ" محمد خريسات إن المبادرة جاءت لنشر الوعي بأهمية القراءة وتوفير إصدارات غير المتوفرة في المكتبات العامة او المدرسية مشيرا إلى أن المبادرة وفرت الكتب لنحو 4 الاف قارىء.
--(بترا)
ون/ن ح/ف ق
15/01/2024 16:55:36
MENAFN16012024000117011021ID1107725519
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