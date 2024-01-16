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وزيرة الثقافة تفتتح مركز تدريب الفنون بالسلط وتزور منتدى موسى الساكت

1/16/2024 3:36:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 15 كانون الثاني (بترا) وجدي النعيمات- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الاثنين، مركز تدريب الفنون بالمركز الثقافي لمؤسسة إعمار السلط، كما زارت جمعية منتدى موسى الساكت الثقافي.
وقالت النجار، خلال الافتتاح، إن الوزارة تسعى إلى نقل تجربة معاهد تدريب الفنون، بالتعاون مع الجمعيات الثقافية الفاعلة في مجتمعاتها المحلية.
وأضافت أن محافظة البلقاء بها 5 معاهد تدريب للفنون ليكون للشباب فرصة بالاطلالة على الحياة بأكثر من منظور، والابتعاد عن الدوائرة النمطية.
وقالت خلال جولتها على معرض مبادرة "اقرأ"، "نريد كما هي مبادرة السلط تقرأ، أن تقرأ كل المدن الأردنية".
فيما أشارت خلال زيارتها لمنتدى موسى الساكت الثقافي، إلى نية الوزارة دعم المنتدى واعتماده مركزا ثقافيا لمدينة السلط، لضمان استدامته كمركز ثقافي مجتمعي تكاملي، ودعم أي مشروع ينبثق عنه للنهوض بالحركة الثقافية في المحافظة.
كما اطلعت النجار على مشروع " ليفينج انك" للسياحة الثقافية بمنطقة زي، وهو مشروع تنموي ثقافي بيئي يعمل على تنشيط السياحة بالمنطقة.
من جهته، وعد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بتقديم جميع التسهيلات لضمان سير عمل منتدى موسى الساكت بالتشبيك مع القطاع الخاص، داعياً الى تبني مشاريع مجدية والاعتماد على الذات لتغطية النفقات كحد أدنى.
من جهته، قال مدير مؤسسة إعمار السلط، المهندس خلدون خريسات، إن المؤسسة لها دور كبير في الحفاظ على الموروث الثقافي، وإنها تتعاون مع الوزارة لتفعيل الحركة الثقافية في السلط من خلال استضافة جميع الفعاليات والمبادرات بمركزها الثقافي وعلى مسرح المؤسسة.
وقدمت عضو الهيئة الادارية جمعية منتدى موسى الساكت الثقافي، لمياء الساكت نبذة عن تطلعات المنتدى المستقبلية وتعزيز شراكته مع مديرية الثقافة، ليكون مكانا دائما لإقامة الندوات الثقافية والعروض الفنية.
وتناولت مديرة الجمعية المهندسة مرام خريسات، رؤية المنتدى ورسالته في عقد ندوات ومؤتمرات وتدريبات للنهوض بالمجتمع المحلي، وإحياء التراث والفنون والأزياء الشعبية.
وقال مؤسس مبادة "السلط تقرأ" محمد خريسات إن المبادرة جاءت لنشر الوعي بأهمية القراءة وتوفير إصدارات غير المتوفرة في المكتبات العامة او المدرسية مشيرا إلى أن المبادرة وفرت الكتب لنحو 4 الاف قارىء.
--(بترا)
ون/ن ح/ف ق
15/01/2024 16:55:36

MENAFN16012024000117011021ID1107725519

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