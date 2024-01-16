وزير الاتصال الحكومي وأمين عمان يلتقيان وسائل الإعلام غدًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمان.. التحديات والحلول"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، مشاريع أمانة عمان ضمن قطاعاتها، والتحول الإلكتروني، وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى أبرز إنجازات الأمانة في السنوات الأخيرة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/ ف م/ف ق
15/01/2024 17:03:59
MENAFN16012024000117011021ID1107725518
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