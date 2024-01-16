وزير الاتصال الحكومي وأمين عمان يلتقيان وسائل الإعلام غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمان.. التحديات والحلول"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، مشاريع أمانة عمان ضمن قطاعاتها، والتحول الإلكتروني، وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى أبرز إنجازات الأمانة في السنوات الأخيرة.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ/ ف م/ف ق

15/01/2024 17:03:59