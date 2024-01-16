Tuesday, 16 January 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاتصال الحكومي وأمين عمان يلتقيان وسائل الإعلام غدًا

1/16/2024 3:36:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمان.. التحديات والحلول"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، مشاريع أمانة عمان ضمن قطاعاتها، والتحول الإلكتروني، وتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى أبرز إنجازات الأمانة في السنوات الأخيرة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/ ف م/ف ق
15/01/2024 17:03:59

MENAFN16012024000117011021ID1107725518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث