وزير الخارجية يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 15كانون الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع.

وشدد الصفدي، خلال لقائه كاغ التي عُينت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول غزة وإسرائيل الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون عوائق، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.

وجدد الصفدي التأكيد على موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية أو إلى خارجها، مشدداً على ضرورة عودة المهجرين في غزة إلى مناطقهم.

وثمن وقوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب العدل انسجاماً مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وموقفه الداعي لوقف الحرب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبها، ثمنت كاغ جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في حشد تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، وفي إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي ذات السياق، استقبل الصفدي وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، في اجتماع بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود بلورة موقف دولي لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.

وتناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية والقدس، والقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة، وضرورة وقفها ووقف عنف المستوطنيين.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حق المسلمين والمسيحيين في العبادة في القدس المحتلة.

من جانبهم، ثمن أعضاء وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في حشد موقف دولي فاعل لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء غزة التي تواجه كارثة إنسانية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات بشكل كافٍ.

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

15/01/2024 17:02:00