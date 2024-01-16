مطالب بالحفاظ على البيوت القديمة واستثمارها سياحيا

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عجلون 14 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون الجهات المعنية الحفاظ والاهتمام بالمنازل والمواقع التراثية القديمة التي تزخر بها المحافظة ووضع الخطط الجاده لحمايتها كونها مرجعًا ثقافيًا وارث الاباء والاجداد .

واكدوا ضرورة العمل لجعلها مقصدًا سياحيًا وأثريًا هامًا من خلال استثمارها سياحا وثقافيا من خلال انشاء مطاعم ومكاتب ثقافية تحكي ارث الاباء والاجداد بجهود تشاركية من البلديات ومديريات الثقافة والسياحة والاثار ومجلس المحافظة .

ودعا رئيس جمعية كفرنجة الخيرية مصطفى فريحات إلى ضرورة الحفاظ على المعالم الأثرية في عجلون كونها وجهه تراثية وميراث الأجداد الغالي خاصة المنازل القديمة التي تصنع وتصان من الطين والمشيدة بالقناطر، مبينا أن منطقة كفرنجة تزخر بالمواقع الاثرية منها مسجدها القديم وهو من المساجد القديمة التي بناها آهالي المنطقة ومدرسة كفرنجة الثانوية.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن البيوت التراثية تعتبر كنزا تراثيا اثريا لذلك يتطلب الحفاظ عليها من خلال صيانتها لابراز جماليتها، مؤكدا ان المجلس يهتم بهذه البيوت، منها بيت محمد الشرع الذي قام بتحويله الى متحف تراثي وسياحي ومتحف الوهادنة.

وبين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن المديرية تقوم بدور رئيس في المحافظة على التراث القديم ورعايته وانتاج الارث الثقافي لما له من أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، مؤكدًا ضرورة التشاركية بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على تراث الوطن والارض والحفاظ على القيم الحضارية ومنها البيوت التراثيه القديمة التي مازالت موجوده في محافظة عجلون.

وأكد مدير آثار محافظة عجلون أكرم العتوم اهمية استثمار البيوت التراثية القديمة من خلال استغلالها واعادة ترميمها وتحويلها الى متاحف تراثية تعرض داخلها المقتنيات التي كانت تستخدم قديما في الحياة اليومية.

--(بترا)

ع ف/ف ق

15/01/2024 16:41:08