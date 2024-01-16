Tuesday, 16 January 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العقبة الخاصة ماضية في إزالة الإعتداءات التنظيمية بالمدينة

1/16/2024 3:36:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 15 كانون الثاني(بترا)-امين المعايطه- شكا مواطنون في مدينة العقبة من ظاهرة الاعتداءات التنظيمية على الشوارع العامة، ما يسبب تشوهات بصرية للمرافق العامة، ومواقف الإصطفاف في الأحياء السكنية .
وأكد مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات، أن السلطة ماضيةً في حملتها الواسعة لإزالة التشوهات والاعتداءات التنظيمية على بعض المواقع في المناطق السكنيّة والمرافق العامة.
وبين النجادات أن الحملة جاءت بعد شكاوى مواطنين من المساسّ بالهويّة العمرانيّة واستكمالاً للجهود المبذولة في إزالة التشوهات، مشيراً إلى توجيه بعض الاشعارات إلى العديد من المواطنين في الأحياء السكنيّة والتجّار في الوسط التجاريّ، بضرورة تصويب المخالفات والاعتداءات تجنباً للمساءلة القانونية.
--(بترا)
ا م/ ف م
15/01/2024 16:20:33

MENAFN16012024000117011021ID1107725515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث