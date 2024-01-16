العقبة الخاصة ماضية في إزالة الإعتداءات التنظيمية بالمدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 كانون الثاني(بترا)-امين المعايطه- شكا مواطنون في مدينة العقبة من ظاهرة الاعتداءات التنظيمية على الشوارع العامة، ما يسبب تشوهات بصرية للمرافق العامة، ومواقف الإصطفاف في الأحياء السكنية .

وأكد مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات، أن السلطة ماضيةً في حملتها الواسعة لإزالة التشوهات والاعتداءات التنظيمية على بعض المواقع في المناطق السكنيّة والمرافق العامة.

وبين النجادات أن الحملة جاءت بعد شكاوى مواطنين من المساسّ بالهويّة العمرانيّة واستكمالاً للجهود المبذولة في إزالة التشوهات، مشيراً إلى توجيه بعض الاشعارات إلى العديد من المواطنين في الأحياء السكنيّة والتجّار في الوسط التجاريّ، بضرورة تصويب المخالفات والاعتداءات تجنباً للمساءلة القانونية.

--(بترا)

ا م/ ف م

15/01/2024 16:20:33