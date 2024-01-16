التعاونية الأردنية ومشروع مكانتي يبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، مع مديرة محور الحكومة والسياسات لمشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة غادة سالم، سبل التعاون فيما يتعلق بإستضافة وزارة الزراعة والمؤسسة بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي بمنطقة البحر الميت أواخر نيسان المقبل.

وأكد الشلبي أهمية هذا المؤتمر لدول التحالف التعاوني الدولي ومنطقة الشرق الأوسط، الذي يُعدِّ منصة دولية لرسم السياسات وتشبييك العلاقات بين الحكومات والتعاونيات، إضافة إلى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقال إن المؤتمر يؤكد أهمية تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات، لأن التعاونيات تعد نافذة تشغيلية قادرة على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في حلَّ مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير فرص عملٍ للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف الشلبي أن المؤتمر يسعى من خلال الدول المشاركة إلى إيجاد سياساتٍ مستدامةٍ وبيئةٍ تنظيميةٍ تشريعيةٍ مواتيةٍ للحركة التعاونية، وبما يتوافق مع مبادئ التعاون الدولية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17، إضافة إلى التوسع في نشر الثقافة والفكر التعاوني بين جميع أفراد المجتمعات.

--(بترا)

رح/م ف

15/01/2024 16:05:11