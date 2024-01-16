التعاونية الأردنية ومشروع مكانتي يبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، مع مديرة محور الحكومة والسياسات لمشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة غادة سالم، سبل التعاون فيما يتعلق بإستضافة وزارة الزراعة والمؤسسة بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي بمنطقة البحر الميت أواخر نيسان المقبل.
وأكد الشلبي أهمية هذا المؤتمر لدول التحالف التعاوني الدولي ومنطقة الشرق الأوسط، الذي يُعدِّ منصة دولية لرسم السياسات وتشبييك العلاقات بين الحكومات والتعاونيات، إضافة إلى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال إن المؤتمر يؤكد أهمية تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات، لأن التعاونيات تعد نافذة تشغيلية قادرة على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في حلَّ مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير فرص عملٍ للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضاف الشلبي أن المؤتمر يسعى من خلال الدول المشاركة إلى إيجاد سياساتٍ مستدامةٍ وبيئةٍ تنظيميةٍ تشريعيةٍ مواتيةٍ للحركة التعاونية، وبما يتوافق مع مبادئ التعاون الدولية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17، إضافة إلى التوسع في نشر الثقافة والفكر التعاوني بين جميع أفراد المجتمعات.
--(بترا)
رح/م ف
15/01/2024 16:05:11
MENAFN16012024000117011021ID1107725514
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