تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- توافقت غرفتا تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، وحل مشكلة وصول الحاويات من الموانئ المختلفة لميناء العقبة وبتكلفة مناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، في مقر غرفة تجارة عمان، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ورئيس نقابة ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة، وعدد من أعضاء مجالس الإدارة.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، أكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود الوطنية من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز العقبات المتعلقة بالشحن البحري.

وبيّن المجتمعون، أن الظرف الحالي استثنائي ومفاجئ وفرض على الجميع، مشددين على ضرورة متابعة كل القضايا التي تواجه المستوردين والمصدرين بخصوص إدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، وايجاد بدائل مناسبة للتغلب على تداعيات الأحداث المتلاحقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددوا على أن الجميع شركاء في المسؤولية وأهمية بذل المزيد من الجهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.

وأكدوا ضرورة الحفاظ على قوة ميناء العقبة وتعزيز مكانته، ودراسة موضوع إنشاء ناقل وطني، وأهمية تعاون الجهات المعنية بالقطاع العام لضمان وصول البضائع في اسرع وقت واقل تكلفة.

و حسب بيان الغرفة أعلن عن الرقمين ( 0799453007 / 0795270774) لغرفة العمليات، سواء بالاتصال المباشر أو من خلال الواتس آب، إضافة إلى البريد الالكتروني(...) لاستقبال اتصالات المستوردين والمصدرين الذين يواجهون أي مشكلة في وصول حاوياتهم إلى ميناء العقبة أو التصدير منه، داعين الجميع إلى إرسال أرقام الحاويات وجميع المعلومات المتعلقة بالشحنات لمتابعة وصولها إلى ميناء العقبة.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

15/01/2024 16:03:04