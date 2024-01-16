إصابة 19 اسرائيليا بعملية دهس وطعن شمال تل ابيب (تحديث)

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 كانون الثاني (بترا)- قتلت اسرائيلية وأصيب 18 آخرون في عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة رعنانا شمال تل أبيب اليوم الإثنين وصفت جراح اربعة منهم بالخطيرة.

وزعمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في بيان انه تم ‏اعتقال منفذ عملية الدهس والطعن، وهو شاب من محافظة الخليل. وقال "الإسعاف الاسرائيلي"، إن مروحيات نقلت الجرحى، واصفا إصابات أربعة بأنها خطيرة جدا.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن المنفذ استولى على سيارة تقودها امرأة وطعنها وأخرجها من السيارة ودهس ثلاثة من المارة في شارع "حروشيت" في رعنانا، إلا أنه اصطدم بحاجز وترك السيارة، ثم استولى على سيارة أخرى وواصل هجومه ودهس أشخاصاً آخرين".

وطلبت الشرطة الاسرائيلية من سكان مدينة رعنانا توخي الحذر، فيما طلبت البلدية من الهيئات التدريسية ابقاء الطلبة داخل المدارس وعدم تسريحهم إلى بيوتهم الى حين إنتهاء تداعيات الحدث.

--(بترا)

م ف/اح

15/01/2024 16:06:11