إصابة 19 اسرائيليا بعملية دهس وطعن شمال تل ابيب (تحديث)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 كانون الثاني (بترا)- قتلت اسرائيلية وأصيب 18 آخرون في عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة رعنانا شمال تل أبيب اليوم الإثنين وصفت جراح اربعة منهم بالخطيرة.
وزعمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في بيان انه تم اعتقال منفذ عملية الدهس والطعن، وهو شاب من محافظة الخليل. وقال "الإسعاف الاسرائيلي"، إن مروحيات نقلت الجرحى، واصفا إصابات أربعة بأنها خطيرة جدا.
وأوضحت شرطة الاحتلال أن المنفذ استولى على سيارة تقودها امرأة وطعنها وأخرجها من السيارة ودهس ثلاثة من المارة في شارع "حروشيت" في رعنانا، إلا أنه اصطدم بحاجز وترك السيارة، ثم استولى على سيارة أخرى وواصل هجومه ودهس أشخاصاً آخرين".
وطلبت الشرطة الاسرائيلية من سكان مدينة رعنانا توخي الحذر، فيما طلبت البلدية من الهيئات التدريسية ابقاء الطلبة داخل المدارس وعدم تسريحهم إلى بيوتهم الى حين إنتهاء تداعيات الحدث.
--(بترا)
م ف/اح
15/01/2024 16:06:11
MENAFN16012024000117011021ID1107725512
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