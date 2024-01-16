المعايطة يؤكد أهمية العمل الحزبي كأساس للديمقراطية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 15 كانون الثاني (بترا) – أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أهمية العمل الحزبي كأساس للديمقراطية، وتحويل العمل الفردي إلى جماعي، ليشمل جميع الأطياف السياسية.

وأوضح خلال ندوة حوارية بعنوان "أهمية الانخراط في العمل الحزبي"، أن الاختلافات السياسية تُعد جزءًا أساسيًا من التعددية الديمقراطية، والتي يُمثل الحزب فيها اللاعب الأساسي في العمل السياسي.

وتطرق المعايطة خلال الندوة، التي نظمتها جامعة جرش الأهلية بحضور رئيسها الدكتور محمد الخلايلة، إلى دور الشباب في العملية السياسية، مبينًا أن نسبة الشباب من الناخبين تبلغ 46 بالمئة، وهو ما يُمثل أهمية بالغة في تحديد مستقبل العمل السياسي في الأردن.

وأشار، بحصور أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، إلى المكتسبات التي حققتها المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدًا ضرورة مشاركتها السياسية الفعالة.

وبيّن المعايطة أن الانتخابات المقبلة ستشكل امتحانًا حقيقيًا للأحزاب، مشيرًا إلى أن نجاح الحزب لا يعتمد فقط على عدد أعضائه، بل على مدى تأثيره ومشاركته بالعملية الانتخابية.

وشدد على أن التعددية في الرأي هي أساس الديمقراطية، وليست الانتخابات وحدها، مؤكدًا أن الطموح الشخصي يمكن أن يكون إيجابيًا طالما يُحقق ضمن إطار العمل الجماعي.

وتناول المعايطة في حديثه برنامج "أنا أشارك"، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسات التعليم العالي، بهدف دمج الشباب في الجامعات بالحوار والعمل العام، وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة السياسية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، عزز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية، مؤكدًا أهمية الاحترام للتنوع والاختلاف كجزء من العملية الديمقراطية.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور عبد المهدي الضمور، أهمية العمل التعاوني مع الهيئة لنشر رسالة الوعي بين الطلبة وضرورة الانخراط في العمل الحزبي لترجمة الرؤى والتطلعات الملكية لعملية الإصلاح السياسي، وفي طليعتها الشباب.

وأضاف أن الأردن أنجز منظومة شاملة وواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما يعد تحولا تاريخيا في العمل السياسي، مؤكدًا مواصلة الجامعة لعقد مثل هذه المبادرات، التي تُسهم في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.

--(بترا)

م ش/ ف م/ف ق

15/01/2024 15:48:04