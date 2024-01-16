المعايطة يؤكد أهمية العمل الحزبي كأساس للديمقراطية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 15 كانون الثاني (بترا) – أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أهمية العمل الحزبي كأساس للديمقراطية، وتحويل العمل الفردي إلى جماعي، ليشمل جميع الأطياف السياسية.
وأوضح خلال ندوة حوارية بعنوان "أهمية الانخراط في العمل الحزبي"، أن الاختلافات السياسية تُعد جزءًا أساسيًا من التعددية الديمقراطية، والتي يُمثل الحزب فيها اللاعب الأساسي في العمل السياسي.
وتطرق المعايطة خلال الندوة، التي نظمتها جامعة جرش الأهلية بحضور رئيسها الدكتور محمد الخلايلة، إلى دور الشباب في العملية السياسية، مبينًا أن نسبة الشباب من الناخبين تبلغ 46 بالمئة، وهو ما يُمثل أهمية بالغة في تحديد مستقبل العمل السياسي في الأردن.
وأشار، بحصور أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، إلى المكتسبات التي حققتها المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدًا ضرورة مشاركتها السياسية الفعالة.
وبيّن المعايطة أن الانتخابات المقبلة ستشكل امتحانًا حقيقيًا للأحزاب، مشيرًا إلى أن نجاح الحزب لا يعتمد فقط على عدد أعضائه، بل على مدى تأثيره ومشاركته بالعملية الانتخابية.
وشدد على أن التعددية في الرأي هي أساس الديمقراطية، وليست الانتخابات وحدها، مؤكدًا أن الطموح الشخصي يمكن أن يكون إيجابيًا طالما يُحقق ضمن إطار العمل الجماعي.
وتناول المعايطة في حديثه برنامج "أنا أشارك"، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسات التعليم العالي، بهدف دمج الشباب في الجامعات بالحوار والعمل العام، وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة السياسية، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، عزز مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية، مؤكدًا أهمية الاحترام للتنوع والاختلاف كجزء من العملية الديمقراطية.
بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور عبد المهدي الضمور، أهمية العمل التعاوني مع الهيئة لنشر رسالة الوعي بين الطلبة وضرورة الانخراط في العمل الحزبي لترجمة الرؤى والتطلعات الملكية لعملية الإصلاح السياسي، وفي طليعتها الشباب.
وأضاف أن الأردن أنجز منظومة شاملة وواسعة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما يعد تحولا تاريخيا في العمل السياسي، مؤكدًا مواصلة الجامعة لعقد مثل هذه المبادرات، التي تُسهم في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.
--(بترا)
م ش/ ف م/ف ق
15/01/2024 15:48:04
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