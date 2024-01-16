الأمن العام يعيد افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا) - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الاثنين، الفعالية التي أقامتها وحدة الهجّانة بمنطقة باير في محافظة معان بمناسبة يوم الشجرة، والتي تأتي ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة.

كما شهد مدير الأمن العام، إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن(مركز باير) للعمل كسرية للهجّانة بعد إعادة تأهيله وترميمه.

وقال اللواء المعايطة، إنّ مديرية الأمن العام تسعى إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والحث على زراعة الأشجار والنباتات، وبما يضمن الحفاظ على المكونات البيئية التي تتصل بالطبيعة الأردنية، وتعزيز استدامتها، لرفع مستوى مسؤولية المجتمع تجاه البيئة، والحد من التلوث البيئي بشكل عام.

وأكّد مدير الأمن العام، أهمية اختيار صحراء باير هذا العام لتنظّم هذه الفعالية لما لتلك المنطقة من أهمية تاريخية للأمن العام، بوجود أول مركز أمني فيها ولتوسيع المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار والوصول بها للمناطق الصحراوية التي قلما تحظى بذلك الاهتمام.

وشدد على الأدوار الأمنيّة والقانونية والرقابية التي تبذلها المديرية لحماية البيئة والطبيعة، من خلال وحداتها المتخصصة كالإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تحرص على اتخاذ الإجراءات كافّة، الكفيلة بالحفاظ على الثروة الحرجية والزراعية في محافظات المملكة كافّة .

كما نبّه اللواء المعايطة، إلى الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني خلال تعاملها مع ما ينشب من حرائق على اختلاف مسبباتها، والتي تترافق على الدوام مع تنفيذ الخطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئي، والأعمال التطوعية.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة من خلال مختلف تشكيلاتها ووحداتها بزراعة الأشجار في المواقع كافّة التابعة لها، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وبما يعزز الثروة النباتية في المملكة.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

15/01/2024 15:42:11