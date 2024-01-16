الحكومة الفلسطينية تطالب بقرار عاجل لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون الثاني (بترا)- حثت الحكومة الفلسطينية محكمة العدل الدولية على إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، "سنطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها وكذلك تكاليف ما دمرته في قطاع غزة"، مطالبا بإدخال كميات كافية من الطعام والدواء والمياه إلى غزة، والسماح بدخول الصحافة الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال في القطاع.

كما دعا اشتية الصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، والتصريح علنا عن أوضاعهم.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/اح

15/01/2024 15:38:01