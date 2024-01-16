الحكومة الفلسطينية تطالب بقرار عاجل لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون الثاني (بترا)- حثت الحكومة الفلسطينية محكمة العدل الدولية على إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، "سنطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها وكذلك تكاليف ما دمرته في قطاع غزة"، مطالبا بإدخال كميات كافية من الطعام والدواء والمياه إلى غزة، والسماح بدخول الصحافة الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال في القطاع.
كما دعا اشتية الصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط للوصول إلى الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، والتصريح علنا عن أوضاعهم.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/اح
15/01/2024 15:38:01
MENAFN16012024000117011021ID1107725509
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