خارجية النواب تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، خلال لقائها السفير البلجيكي لدى عمان، سيرج ديكشن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وثمن رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، والتي ترتكز على قاعدة صلبة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والعاهل البلجيكي لويس فليب، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات واستمرار التعاون الثنائي.

وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية والاستثمارية مع بلجيكا، وأهمية زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية الثنائية، وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعرض حينا للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك التي تقوم على تكثيف جهود الدول الفاعلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما ستخلفه هذه الحرب من قتل للأبرياء ودمار وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى عمليات تهريب المخدرات الشرسة التي يتعرض لها الأردن عبر حدوده الشمالية.

وأشاد بدعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي للأردن، ودورهما في تأييد الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبهم، أكد النواب: عيد النعيمات، أسماء الرواحنة، سلامة البلوي، دينا البشير، عمر النبر، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وشدودا على ضرورة أن لبلجيكا والاتحاد الأوروبي، دورا فعالا بإعادة الثقة للعالم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، فلن يكون هنالك أمن وسلام في الشرق الأوسط ما لم يتم حل القضية الفلسطينية.

كما استعرضوا أبرز التحديات التي يتعرض لها الأردن، خصوصًا الاقتصادية منها والحرب ضد تجار ومهربي المخدرات، مؤكدين أن الدول العربية حلقة واحدة وجزء لا يتجزأ، فأي قضية في المنطقة تؤثر على جميع الدول دون استثناء.

من ناحيته، أشاد ديكشن بالدور الكبير والجهود المتواصلة، التي يقوم بها جلالة الملك، من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة وإحلال السلام العادل والشامل فيها، مؤكدًا أن موقف الأردن وبلجيكا متطابق وواضح من الحرب على غزة، ويتمحور حول رفض قتل الأبرياء أو محاولة التهجير.

وأوضح أنه سيكون لبلاده دور فعال أكثر، من القضية الفلسطينية، بعد استلامها رئاسة الاتحاد الأوروبي، وذلك بإيصال صوتهم وعرض قضاياهم أمام العالم أجمع.

وأكد ديكشن حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

15/01/2024 15:30:25