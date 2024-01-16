إصابة 19 اسرائيليا بعملية دهس وطعن شمال تل ابيب

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 كانون الثاني (بترا)- أصيب 19 اسرائيليا اليوم الاثنين في عملية دهس وطعن مشتركة في منطقة رعنانا شمال تل ابيب، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الاسرائيلي.

وقال "الإسعاف الإسرائيلي"، إن هناك إصابة ميؤوس منها، وثلاثة خطيرة فيما تراوحا إصابات الباقي بين المتوسطة والطفيفة .

--(بترا)

م ف/ ف م/اح

15/01/2024 15:28:38

