إصابة 19 اسرائيليا بعملية دهس وطعن شمال تل ابيب

إصابة 19 اسرائيليا بعملية دهس وطعن شمال تل ابيب
التاريخ
1/16/2024 3:35:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 كانون الثاني (بترا)- أصيب 19 اسرائيليا اليوم الاثنين في عملية دهس وطعن مشتركة في منطقة رعنانا شمال تل ابيب، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الاسرائيلي.
وقال "الإسعاف الإسرائيلي"، إن هناك إصابة ميؤوس منها، وثلاثة خطيرة فيما تراوحا إصابات الباقي بين المتوسطة والطفيفة .
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
15/01/2024 15:28:38
MENAFN16012024000117011021ID1107725507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.