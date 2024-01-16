شومان : بدء استقبال طلبات التقدم لـأدب الأطفال لعام 2024

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عمان 15كانون الثاني(بترا)-بدأت مؤسسة عبد الحميد شومان، باستقبال طلبات التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها (18) للعام 2024.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، كانت الهيئة العلمية للجائزة اختارت موضوع ("أدب المغامرات" رواية قصيرة موجهة للفئة العمرية 12-16 سنة)، موضوعا للجائزة.

وبينت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، أن هذا النوع من الأدب يتميز بتسليط الضوء على المغامرات والتحديات التي تواجهها الشخصيات الشابة في القصة، وأن المغامرات تتنوع بين مواجهة عوالم خيالية وخطرة، أو استكشاف عوالم واقعية تحمل في طياتها التحديات والمخاطر.

واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون العمل باللغة العربية الفصيحة الميسرة،

وأصيلاً وغير مقتبس أو مترجم من لغة أخرى، وغير منشور في الصحف أو الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو في كتاب مطبوع، وأن لا يكون مقدماً لجائزة أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.

كما تضمنت الشروط؛ بأن تحاكي الرواية الفئة العمرية (12-16) سنة، وأن تتراوح عدد الكلمات ما بين 10000-15000 كلمة، على أن لا يتم التقدم بأكثر من عمل واحد للمشارك نفسه.

وبينت الهيئة العلمية أن آخر موعد لاستقبال الاعمال هو نهاية شهر آذار المقبل، مشيرة إلى أنه ستتولى تقييم النتاج المقدم، لجنة تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من ذوي الخبرة والتخصص في موضوع الجائزة بناءً على المعايير المحددة التي تتضمن الابتكار، اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، وأصالة العمل.

ودعت الهيئة الكتاب والكاتبات العرب إلى التقدم للجائزة، مشيرة إلى أنه بإمكان المهتمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة

للاطلاع على الشروط والمعايير الخاصة للتقدم.

وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحدة من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال"، وتتألف من شهادة باسم الفائز ومجال الفن الأدبي الذي فاز فيه ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: 10 آلاف دينار، والمرتبة الثانية: 5 آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: 3 آلاف دينار.

--(بترا)

م ت/ف ق

15/01/2024 15:26:30