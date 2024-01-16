شومان : بدء استقبال طلبات التقدم لـأدب الأطفال لعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15كانون الثاني(بترا)-بدأت مؤسسة عبد الحميد شومان، باستقبال طلبات التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في دورتها (18) للعام 2024.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، كانت الهيئة العلمية للجائزة اختارت موضوع ("أدب المغامرات" رواية قصيرة موجهة للفئة العمرية 12-16 سنة)، موضوعا للجائزة.
وبينت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، أن هذا النوع من الأدب يتميز بتسليط الضوء على المغامرات والتحديات التي تواجهها الشخصيات الشابة في القصة، وأن المغامرات تتنوع بين مواجهة عوالم خيالية وخطرة، أو استكشاف عوالم واقعية تحمل في طياتها التحديات والمخاطر.
واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون العمل باللغة العربية الفصيحة الميسرة،
وأصيلاً وغير مقتبس أو مترجم من لغة أخرى، وغير منشور في الصحف أو الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو في كتاب مطبوع، وأن لا يكون مقدماً لجائزة أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.
كما تضمنت الشروط؛ بأن تحاكي الرواية الفئة العمرية (12-16) سنة، وأن تتراوح عدد الكلمات ما بين 10000-15000 كلمة، على أن لا يتم التقدم بأكثر من عمل واحد للمشارك نفسه.
وبينت الهيئة العلمية أن آخر موعد لاستقبال الاعمال هو نهاية شهر آذار المقبل، مشيرة إلى أنه ستتولى تقييم النتاج المقدم، لجنة تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من ذوي الخبرة والتخصص في موضوع الجائزة بناءً على المعايير المحددة التي تتضمن الابتكار، اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، وأصالة العمل.
ودعت الهيئة الكتاب والكاتبات العرب إلى التقدم للجائزة، مشيرة إلى أنه بإمكان المهتمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة
للاطلاع على الشروط والمعايير الخاصة للتقدم.
وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحدة من الفنون الأدبية الآتية: "القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال"، وتتألف من شهادة باسم الفائز ومجال الفن الأدبي الذي فاز فيه ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، موزعة على: المرتبة الأولى: 10 آلاف دينار، والمرتبة الثانية: 5 آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: 3 آلاف دينار.
--(بترا)
م ت/ف ق
15/01/2024 15:26:30
MENAFN16012024000117011021ID1107725506
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