الصحة العالمية: أزمة غزة الأصعب إنسانيا وصحيا في تاريخ الإقليم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا) وفاء زيناتية- قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المأساة المستمرة التي تتوالى فصولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية والصحية العامة في تاريخ الإقليم الحديث.

وأكد المنظري خلال جلسة إحاطة إعلامية عن بعد للمكتب الإقليمي للمنظمة بشأن أوضاع الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط اليوم الاثنين، إن "الصحة في الإقليم باتت مهدَّدة على نحو لم يسبق له مثيل".

وأشار إلى أن الإقليم اجتاحه خلال النصف الثاني من العام الماضي 6 حالات طوارئ جديدة، منها تفشي الكوليرا في السودان على خلفية الصراع المتصاعد هناك، والفيضانات في ليبيا، والزلازل الكبرى في المغرب وأفغانستان، وأخيرا الحرب في قطاع غزة.

وبشأن الوضع الصحي في قطاع غزة، قال المنظري: "إن النظام الصحي هناك على شفير الهاوية، بينما يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى أداء وظائفه وسط تحديات جسيمة وتهديدات بالتعرض للهجمات".

وأوضح أنه "مع وجود 15 مستشفى فقط تؤدي وظائفها على نحو جزئي من أصل 36، يتلقى العديد من المرضى والمصابين العلاج وهم يفترشون الأرض داخل المرافق الصحية المكتظة، وكثير ممن يمكن إنقاذهم يموتون بسبب نقص الأطباء المتخصصين، وانعدام الوقود والكهرباء، والدواء والغذاء، والماء النظيف".

وأضاف، "نتيجةً للقيود والتأخيرات المفروضة على إيصال الوقود والأدوية والمساعدات الأخرى، تتصاعد معاناة الناس في غزة وتتزايد مخاطر وفاتهم وإصابتهم بالأمراض على نحو لا يتصوره عقل"، لافتا الى دعوة المنظمة على مدى 100 يوم من الحرب لزيادة تدفقات المعونة الإنسانية إلى غزة، وتيسير الوصول إليها دون عوائق، ووقف الأعمال العدائية التي تتسبّب بتداعيات مُقلقة بما في ذلك لبنان واليمن.

من جهتها أشارت مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي للمنظمة الدكتورة رنا الحجة خلال الإحاطة الإعلامية، إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص في قطاع غزة، يعيشون الآن في ظل أوضاع قاسية ومناطق مكتظة، وهناك 150 ألف إصابة بعدوى الجهاز التنفسي، ويشكّل سوء التغذية خطرا يُسهم في تفاقم الأمراض.

بدوره، اكد مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ الدكتور ريتشارد برينان، أن المنظمة تقدّم دعما تقنيا للإجلاء الطبي للمرضى من قطاع غزة، لكن المنظمة ليست هي السلطة التي تقرر من يُمكن إجلاؤه.

وقال رئيس فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور أياديل ساباربيكوف، إن المنظمة تقدم الدعم للنظام الصحي في قطاع غزة للكشف عن أي تفشٍّ للأمراض المعدية والاستجابة لها.

وبشأن حالة الطوارئ الصحية في بلدان الإقليم بشكل عام، قال المنظري: "إن 140 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل 20 بالمئة تقريبًا من سكان الإقليم، أو 40 بالمئة من جميع المحتاجين على مستوى العالم.

وفي عام 2024، ستحتاج منظمة الصحة العالمية إلى ما يقرب من 706 ملايين دولار أميركي للاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى في إقليم شرق المتوسط، بحسب المنظري الذي أشار إلى أن المنظمة تعتزم اعتبارا من اليوم إطلاق ندائها العالمي بشأن الطوارئ الصحية لعام 2024، الذي يشمل حالات الطوارئ في جميع أقاليم المنظمة الستة.

وفيما يتعلق باستجابة المنظمة الإقليمية للعام الحالي، أشار إلى أنه وبالتنسيق مع السلطات الصحية والشركاء، ستركز المنظمة على حالات الطوارئ المتعددة في بلدان الإقليم بما يشمل الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، وفاشيات الكوليرا المنتشرة في 9 بلدان من بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا، وحُمى الضنك.

وأضاف، "بالرغم من أن كوفيد-19 لم يعد يمثل طارئة صحية عالمية، فإن المنظمة لا تزال ملتزمة بالعمل مع البلدان والمجتمعات المحلية للوقاية من تزايد انتشاره، مع العمل في الوقت نفسه على بناء القدرات للتعامل مع الجوائح في المستقبل".

--(بترا)

وز/ م ف/اح

15/01/2024 15:19:41