المناطق الشمالية تسجل أعلى مجموع مطري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- سجلت محطة رصد جوي رأس منيف، أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية بلغ 73.2 ملم يشكل ما نسبته 12 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 56.5 ملم وبنسبة 13 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري 51.5 ملم وبنسبة 13 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المملكة شهدت خلال الفترة 10-15 من الشهر الحالي، هطولاً غزيرا وعلى فترات على شمال ووسط المملكة ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضاف، آل خطاب، إن المناطق الوسطى الغربية سجلت أعلى مجموع مطري في محطة رصد جوي السلط بلغ 61.7 ملم، وبنسبة 12 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 60 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 56.9 ملم وبنسبة 11% من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد مطار عمان المدني بمجموع مطري بلغ 26.1 ملم وبنسبة 11% من معدلها الموسمي العام.

وفي المناطق الوسطى الشرقية سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي أعلى مجموع مطري بلغ 15.0 ملم وبنسبة 10% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة وادي الضليل بمجموع مطري بلغ 11 ملم وبنسبة 8 % من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.

يذكر أن أغلب المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، حققت أمطار فترة المربعانية قبل انتهائها، والتي تشكل عادةً ما نسبته 30 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما حققت أغلب المناطق الوسطى بما فيها الأغوار الوسطى أكثر من ثلثي مجموع الأمطار لفترة المربعانية.

- -(بترا)

م ح/ ف م/اح

15/01/2024 15:00:44