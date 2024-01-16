المزار الشمالي: مطالب بايجاد حلول مرورية لتقاطع طريق البترول

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 كانون الثاني (بترا)-طالب رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس محمد الشرمان، بضرورة إيجاد حلول فنية و مرورية لتقاطع طريق البترول "مدخل بلدة جحفية"، لتزايد خطورته وتسببه بحوادث تصادم بين المركبات بين الحين والآخر.

وقال لوكالة الانباء الأردنية(بترا) اليوم الاثنين، إن خطورة التقاطع تكمن في غياب عناصر السلامة المرورية فيه، بشكل يضع السائقين الداخلين والخارجين، تحت حسابات التخمين والتقدير غير الدقيق أو التجاوز الخاطئ في قطع الطريق، مبينا أن الطريق بحاجة إلى وضع إشارة ضوئية للحد من الحوادث المتكررة التي يشهدها، إضافة لعدم وجود جزيرة وسطية وافتقاره إلى الإضاءة واللوحات الإرشادية والعاكسات الفوسفورية.

وزاد أن التقاطع يشكل خطورة يومية على سلامة السيارات والمشاة والمنازل المجاورة، حيث يعد شارعا حيويا كونه يربط بين طرق حيوية تمتد إلى ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة و بني عبيد وقصبة اربد.

من جهته، قال متصرف اللواء الدكتور عماد كنعان، إنه أوعز إلى لجنة السلامة المرورية المشكلة برئاسة مساعد المتصرف عبد الرحمن الشبل، للكشف على الموقع حسب الأصول ووضع الحلول الفنية والتوصيات المرورية المناسبة، بما يكفل تحقيق عناصر ومتطلبات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

--(بترا)

س ع/ف م/ف ق

15/01/2024 14:59:42